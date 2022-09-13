ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Веллер: Российская армия небоеспособна в общем и целом. Сейчас первая – американская, а вторая – украинская

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Веллер считает, что в российской армии всегда "бездушно" относились к своим солдатам
Веллер считает, что в российской армии всегда "бездушно" относились к своим солдатам
Фото: Михаил Веллер / Facebook

Российская армия небоеспособна, разворована и зря ввязалась в войну с Украиной. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал живущий в Эстонии российский писатель Михаил Веллер.

Как отметил Веллер, сейчас российская армия "не могла не быть разворована", и это, по его мнению, понятно "любому разумному человеку", но не людям на верху власти.

"Они имеют дело с абстрактными цифрами. Им поставляют процеженную информацию, а процеживает ее... Кто надо – процеживает. И, конечно, можно прийти в бешенство: "Где мои 5 млрд? А где мои 50 млрд?" Тут, понимаете, "Теренций Вар, верни мне мои легионы!" А хрен тебе заместо легионов. Все давно пропито, а деньги угнаны на Запад", – заявил Веллер.

По словам писателя, в России всегда было представление, что нужны патроны и техника, а к солдатам относились "бездушно". Их отправляли исполнять приказы "не спавши, не жравши", отметил он. Поэтому, по мнению Веллера, российский солдат "одной рукой хочет получить деньги, другой – свалить", и тогда он делается небоеспособным.

"Вопрос: может эта армия воевать? Ответ: не может... Конечно, эта армия небоеспособна в общем и целом. И она зря в это ввязалась. Так можно было бы говорить: "Мы вторая армия в мире". А сейчас – я даже не знаю. Если считать, первая – американская, вторая – украинская, а третья – то ли немецкая, то ли турецкая и так далее. А куда мы денем Китай, который гораздо боеспособнее?" – сказал Веллер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

С 24 февраля, когда началось масштабное вторжение в Украину, по 12 сентября Россия потеряла, по данным Генштаба ВСУ, более 53 тыс. человек личного состава, 244 самолета, 2175 танков, сотни артиллерийских систем, бронемашин, вертолетов и другой боевой и военной техники.

После полномасштабного военного вторжения России страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке УкраиныТолько США с начала вторжения выделили Украине более $14,5 млрд помощи в сфере безопасности, сообщали в Пентагоне 8 сентября.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, армия, Пентагон, Михаил Веллер, ВСУ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Просто вымотался". 91-летний режиссер Годар скончался путем эвтаназии
"Просто вымотался". 91-летний режиссер Годар скончался путем эвтаназии
"После видео из Балаклеи все украинцы должны приготовить оладьи". Клопотенко поделился новым рецептом
"После видео из Балаклеи все украинцы должны приготовить оладьи". Клопотенко поделился новым рецептом
Tarabarova: Мы думали, чем платить за детский сад, но нам повезло – крестные родители сына взяли на себя платежки
Tarabarova: Мы думали, чем платить за детский сад, но нам повезло – крестные родители сына взяли на себя платежки
"Это была моя война на выживание". Победительница шоу "МастерШеф 2" Глинская показала себя с выбритой головой
"Это была моя война на выживание". Победительница шоу "МастерШеф 2" Глинская показала себя с выбритой головой
40-летняя Мейхер выставила фото в миниатюрном топе, засветив торс и декольте. Фото
40-летняя Мейхер выставила фото в миниатюрном топе, засветив торс и декольте. Фото
Данилко с Белоконь крупным планом показали оккупантам в Херсоне дули
Данилко с Белоконь крупным планом показали оккупантам в Херсоне дули
"Можете бросать в меня камнями". Анатолий Анатолич рассказал, почему не возвращает свою семью в Украину
"Можете бросать в меня камнями". Анатолий Анатолич рассказал, почему не возвращает свою семью в Украину
"Действительно красиво". 64-летняя Стоун снялась верхом на лошади
"Действительно красиво". 64-летняя Стоун снялась верхом на лошади
"Зачем я увидела это?" Приходько сравнила пропагандистку Симоньян с гиеной из мультфильма "Король Лев"
"Зачем я увидела это?" Приходько сравнила пропагандистку Симоньян с гиеной из мультфильма "Король Лев"
Роднянский: Российская армия похожа на пьяного мужика, чувствующего свою безнаказанность. И она сильно ошибается
Роднянский: Российская армия похожа на пьяного мужика, чувствующего свою безнаказанность. И она сильно ошибается
Кличко стал свидетелем на свадьбе офицера, а бракосочетание проводил Залужный
Кличко стал свидетелем на свадьбе офицера, а бракосочетание проводил Залужный
49-летняя Клум надела блестящее декольтированное платье без бретелей. Фото
49-летняя Клум надела блестящее декольтированное платье без бретелей. Фото
Умер французский режиссер Жан-Люк Годар
Умер французский режиссер Жан-Люк Годар
Названы победители премии "Эмми 2022"
Названы победители премии "Эмми 2022"
"Ужас! Какой "Голос"? В стране война", "Очень рады", "Это дико". В сети обсуждают возвращение шоу "Голос країни"
"Ужас! Какой "Голос"? В стране война", "Очень рады", "Это дико". В сети обсуждают возвращение шоу "Голос країни"
"Вкусные", "Персики мои любимые фрукты". Спортсменки Рыжикова, Бех-Романчук и Горелова показали ягодицы. Фото
"Вкусные", "Персики – мои любимые фрукты". Спортсменки Рыжикова, Бех-Романчук и Горелова показали ягодицы. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем (318214)
2
"Какая красивая", "Похожи, как близнецы". Ким показал селфи с сестрой (158125)
3
"Ого! Интрига". Дорофеева снялась в купальнике и с полотенцем на груди (72459)
4
"Защищал нашу свободу и независимость". На фронте погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал (26196)
5
"Грустно наблюдать", "Она теряет рассудок?" 64-летняя Мадонна показала лицо с усами, бородой и без бровей (18578)
6
"Реакция Тины бесценна", "До слез". На концерте Тины Кароль украинский защитник сделал предложение девушке, с которой вместе служит. Видео (18074)
7
"Влез в мою рубрику". Дорофеева показала селфи с новым бойфрендом (17809)
8
Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео (15164)
 
 
 
 