Веллер: Российская армия небоеспособна в общем и целом. Сейчас первая – американская, а вторая – украинская

Как отметил Веллер, сейчас российская армия "не могла не быть разворована", и это, по его мнению, понятно "любому разумному человеку", но не людям на верху власти.

"Они имеют дело с абстрактными цифрами. Им поставляют процеженную информацию, а процеживает ее... Кто надо – процеживает. И, конечно, можно прийти в бешенство: "Где мои 5 млрд? А где мои 50 млрд?" Тут, понимаете, "Теренций Вар, верни мне мои легионы!" А хрен тебе заместо легионов. Все давно пропито, а деньги угнаны на Запад", – заявил Веллер.

По словам писателя, в России всегда было представление, что нужны патроны и техника, а к солдатам относились "бездушно". Их отправляли исполнять приказы "не спавши, не жравши", отметил он. Поэтому, по мнению Веллера, российский солдат "одной рукой хочет получить деньги, другой – свалить", и тогда он делается небоеспособным.

"Вопрос: может эта армия воевать? Ответ: не может... Конечно, эта армия небоеспособна в общем и целом. И она зря в это ввязалась. Так можно было бы говорить: "Мы вторая армия в мире". А сейчас – я даже не знаю. Если считать, первая – американская, вторая – украинская, а третья – то ли немецкая, то ли турецкая и так далее. А куда мы денем Китай, который гораздо боеспособнее?" – сказал Веллер.

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