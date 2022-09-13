Веллер: Российская армия небоеспособна в общем и целом. Сейчас первая – американская, а вторая – украинская

Как отметил Веллер, сейчас российская армия "не могла не быть разворована", и это, по его мнению, понятно "любому разумному человеку", но не людям на верху власти.
"Они имеют дело с абстрактными цифрами. Им поставляют процеженную информацию, а процеживает ее... Кто надо – процеживает. И, конечно, можно прийти в бешенство: "Где мои 5 млрд? А где мои 50 млрд?" Тут, понимаете, "Теренций Вар, верни мне мои легионы!" А хрен тебе заместо легионов. Все давно пропито, а деньги угнаны на Запад", – заявил Веллер.
По словам писателя, в России всегда было представление, что нужны патроны и техника, а к солдатам относились "бездушно". Их отправляли исполнять приказы "не спавши, не жравши", отметил он. Поэтому, по мнению Веллера, российский солдат "одной рукой хочет получить деньги, другой – свалить", и тогда он делается небоеспособным.
"Вопрос: может эта армия воевать? Ответ: не может... Конечно, эта армия небоеспособна в общем и целом. И она зря в это ввязалась. Так можно было бы говорить: "Мы вторая армия в мире". А сейчас – я даже не знаю. Если считать, первая – американская, вторая – украинская, а третья – то ли немецкая, то ли турецкая и так далее. А куда мы денем Китай, который гораздо боеспособнее?" – сказал Веллер.
С 24 февраля, когда началось масштабное вторжение в Украину, по 12 сентября Россия потеряла, по данным Генштаба ВСУ, более 53 тыс. человек личного состава, 244 самолета, 2175 танков, сотни артиллерийских систем, бронемашин, вертолетов и другой боевой и военной техники.
После полномасштабного военного вторжения России страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины. Только США с начала вторжения выделили Украине более $14,5 млрд помощи в сфере безопасности, сообщали в Пентагоне 8 сентября.