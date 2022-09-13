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Веллер: Московская элита думает, что хорошо бы кое-кого стряхнуть, как кота, с кресла президента

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Веллер: Не хотели ребята воевать, они не хотели в это ввязываться, им не нужно было это низачем. Но они так построили машину, что все рычаги выведены к креслу президента
Веллер: Не хотели ребята воевать, они не хотели в это ввязываться, им не нужно было это низачем. Но они так построили машину, что все рычаги выведены к креслу президента
Фото: echo.msk.ru

В России элиты сейчас осторожно зондируют ситуацию – какой будет реакция на "глас народа", требующий смены власти в стране и ухода с поста президента Владимира Путина. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал живущий в Эстонии российский писатель Михаил Веллер.

По его мнению, сейчас, когда украинские войска выходят на государственные границы, "власть в России делается менее прочной, а в Украине – более прочной".

"И когда уже сначала петербуржские муниципально-окружные депутаты, а затем московские муниципально-окружные депутаты смеют обращаться в Госдуму с предложением "Путин, уходи!" – сами они в страшном сне этого не посмели бы сделать. Это, конечно, зондирование ситуации типа "а вот смотрите: голос народа". Ну-ка, что дальше будет?" Это симптомы того, что ножки – они, конечно, качаются, но потому что все-все все понимают", – заявил писатель.

В то же время, по его мнению, кремлевская элита с самого начала полномасштабного вторжения понимала, что "дела пошли плохо".

"Этот незабвенный допрос [главы Службы внешней разведки России Сергея] Нарышкина, который по композиции – один сидит за столом, а второй стоит и мнется – напоминает известную картину "Государь Петр Великий допрашивает царевича Алексея". Вот. То есть не хотели ребята воевать, они не хотели в это ввязываться, им не нужно было это низачем. Но они так построили машину, что все рычаги выведены к креслу президента. И вот теперь они думают, что хорошо бы кое-кого стряхнуть, как кота, с этого кресла", – считает Веллер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Нынешний срок Путина истекает в 2024 году, но в 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют ему снова баллотироваться на должность главы Кремля. Путин неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли выставлять свою кандидатуру на следующих выборах.

По данным "Медузы", элита в России разделилась на два лагеря: бизнес и многие члены правительства недовольны тем, что Путин начал войну против Украины, не подумав о масштабах санкций, а представителей силовых структур не устраивают медленные темпы так называемой спецоперации. Близкие к администрации президента РФ и правительству собеседники издания рассказали, что во власти все чаще обсуждается тема "будущего после Путина".

По информации американской разведки, Путин имеет все меньшее влияние на подчиненных, а в самом Кремле идет борьба, которой не было за все годы его правления, сообщил 2 июня Newsweek. По информации американского издания, в марте на президента РФ было совершено покушение.

Среди возможных преемников Путина аналитики, в частности, называли секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, депутаты, Госдума, Сергей Нарышкин, Михаил Веллер, война России против Украины, президент, власть
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