Веллер: Московская элита думает, что хорошо бы кое-кого стряхнуть, как кота, с кресла президента

Веллер: Не хотели ребята воевать, они не хотели в это ввязываться, им не нужно было это низачем. Но они так построили машину, что все рычаги выведены к креслу президента Фото: echo.msk.ru

По его мнению, сейчас, когда украинские войска выходят на государственные границы, "власть в России делается менее прочной, а в Украине – более прочной".

"И когда уже сначала петербуржские муниципально-окружные депутаты, а затем московские муниципально-окружные депутаты смеют обращаться в Госдуму с предложением "Путин, уходи!" – сами они в страшном сне этого не посмели бы сделать. Это, конечно, зондирование ситуации типа "а вот смотрите: голос народа". Ну-ка, что дальше будет?" Это симптомы того, что ножки – они, конечно, качаются, но потому что все-все все понимают", – заявил писатель.

В то же время, по его мнению, кремлевская элита с самого начала полномасштабного вторжения понимала, что "дела пошли плохо".

"Этот незабвенный допрос [главы Службы внешней разведки России Сергея] Нарышкина, который по композиции – один сидит за столом, а второй стоит и мнется – напоминает известную картину "Государь Петр Великий допрашивает царевича Алексея". Вот. То есть не хотели ребята воевать, они не хотели в это ввязываться, им не нужно было это низачем. Но они так построили машину, что все рычаги выведены к креслу президента. И вот теперь они думают, что хорошо бы кое-кого стряхнуть, как кота, с этого кресла", – считает Веллер.

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