Си Цзиньпин впервые с начала пандемии покинет Китай. Он собирается встретиться с Путиным в Узбекистане

Поездка Си Цзиньпина за границу станет первой с начала пандемии COVID-19 на фоне полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, кризиса вокруг Тайваня и сбоев в мировой экономике.
Отмечается, что глава КНР должен посетить Казахстан 14 сентября. После этого он встретится с Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Самарканде (Узбекистан), который пройдет 15–16 сентября.
В Узбекистане подтвердили информацию о приезде Си Цзиньпина, отметив, что лидеры Узбекистана и Китая среди прочего "обменяются мнениями по актуальной международной и региональной повестке". Также был подтвержден и приезд Владимира Путина.
Владимир Путин и Си Цзиньпин последний раз встречались на открытии Олимпийских игр в Пекине 4 февраля 2022 года. Тогда же, за три недели до полномасштабного вторжения РФ, лидеры двух стран провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня.
4 июля СМИ сообщали, что Си Цзиньпин не принял приглашение Владимира Путина приехать в РФ. Якобы тогда китайский лидер ответил, что в "ближайшее время посетить Россию будет сложно из-за мер противодействия COVID-19".