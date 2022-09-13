Си Цзиньпин впервые с начала пандемии покинет Китай. Он собирается встретиться с Путиным в Узбекистане

Поездка Си Цзиньпина за границу станет первой с начала пандемии COVID-19 на фоне полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, кризиса вокруг Тайваня и сбоев в мировой экономике.

Отмечается, что глава КНР должен посетить Казахстан 14 сентября. После этого он встретится с Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Самарканде (Узбекистан), который пройдет 15–16 сентября.

В Узбекистане подтвердили информацию о приезде Си Цзиньпина, отметив, что лидеры Узбекистана и Китая среди прочего "обменяются мнениями по актуальной международной и региональной повестке". Также был подтвержден и приезд Владимира Путина.