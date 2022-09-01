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"Без права переизбрания". Токаев предложил провести в Казахстане досрочные президентские выборы и увеличить срок полномочий главы государства

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Токаев планирует провести досрочные президентские выборы в Казахстане
Токаев планирует провести досрочные президентские выборы в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести осенью 2022 года внеочередные президентские выборы и увеличить срок президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания. Об этом Токаев заявил 1 сентября, выступая с посланием народу Казахстана в парламенте страны, сообщает официальный сайт главы Казахстана.

"Политическая традиция, когда власть держала свои планы в секрете от общества, должна уйти в прошлое. Поэтому сегодня я намерен всенародно представить график будущих избирательных кампаний. Предлагаю осенью текущего года провести внеочередные президентские выборы... я готов пойти на досрочные президентские выборы, даже несмотря на сокращение собственного срока полномочий", – заявил Токаев.

Он пояснил, что предлагает провести выборы президента не в 2024 году, а в 2022-м для успешной реализации реформ и сохранения их темпа, а также для "решения всех политических вопросов" без откладывания их в долгий ящик.

"Кроме того, после долгих размышлений я пришел к выводу, что назрела необходимость пересмотра количества и длительности сроков полномочий президента. Предлагаю установить ограничение мандата президента в один срок продолжительностью семь лет без права переизбрания", – добавил Токаев.

По мнению главы Казахстана, семь лет – достаточный период для реализации любой амбициозной программы, а норма однократного президентства значительно снизит риски монополизации власти.

Выборы в нижнюю палату парламента Токаев предложил провести в первой половине 2023 года вместо 2025-го.

Президент Казахстана также заявил об амнистии для участников январских протестов 2022 года. По его словам, она не будет распространяться на террористов и экстремистов.

Контекст:

19 марта 2019 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после 30 лет правления объявил об отставке. Полномочия главы государства передали спикеру верхней палаты парламента Касым-Жомарту Токаеву.

Внеочередные выборы президента Казахстана прошли 9 июня 2019 года. На пост президента претендовали девять кандидатовПобедил Токаев, набрав более 70% голосов. 12 июня он принес присягу президента Казахстана.

6 июня 2022 года в Казахстане прошел референдум по внесению поправок в Конституцию, инициатором которого стал Токаев. Провести политические преобразования он пообещал после массовых протестов, которые прошли в январе по всей стране.

В поддержку соответствующих поправок, предложенных Токаевым, проголосовали 77,18% избирателей. В обновленной конституции Казахстана закрепляется равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений, вводится запрет для ближайших родственников главы государства занимать руководящие посты. Также правки лишают бывшего президента страны Нурсултана Назарбаев статуса "елбасы" – "отца нации".

Теги: конституция, выборы, Казахстан, протесты, референдум, Нурсултан Назарбаев, политика, парламент, президент, досрочные выборы, власть, Касым-Жомарт Токаев
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