"Без права переизбрания". Токаев предложил провести в Казахстане досрочные президентские выборы и увеличить срок полномочий главы государства

"Политическая традиция, когда власть держала свои планы в секрете от общества, должна уйти в прошлое. Поэтому сегодня я намерен всенародно представить график будущих избирательных кампаний. Предлагаю осенью текущего года провести внеочередные президентские выборы... я готов пойти на досрочные президентские выборы, даже несмотря на сокращение собственного срока полномочий", – заявил Токаев.

Он пояснил, что предлагает провести выборы президента не в 2024 году, а в 2022-м для успешной реализации реформ и сохранения их темпа, а также для "решения всех политических вопросов" без откладывания их в долгий ящик.

"Кроме того, после долгих размышлений я пришел к выводу, что назрела необходимость пересмотра количества и длительности сроков полномочий президента. Предлагаю установить ограничение мандата президента в один срок продолжительностью семь лет без права переизбрания", – добавил Токаев.

По мнению главы Казахстана, семь лет – достаточный период для реализации любой амбициозной программы, а норма однократного президентства значительно снизит риски монополизации власти.

Выборы в нижнюю палату парламента Токаев предложил провести в первой половине 2023 года вместо 2025-го.

Президент Казахстана также заявил об амнистии для участников январских протестов 2022 года. По его словам, она не будет распространяться на террористов и экстремистов.