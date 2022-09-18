Путин проваливает свои военно-стратегические задачи в Украине – британский адмирал

"В самом начале мы сказали, что это стратегическая ошибка президента Путина, а стратегические ошибки приводят к стратегическим последствиям. И в этом случае это стратегический провал. Путин терпит неудачу по всем своим военно-стратегическим целям, он хотел подчинить себе Украину, этого не произойдет", – уверен адмирал.

Он подчеркнул, что российский президент хотел взять под контроль Киев, но потерпел провал, хотел ослабить НАТО, а в итоге Альянс стал гораздо сильнее с присоединением Финляндии и Швеции.

Радакин также добавил, что российская армия всегда имела проблемы с техникой и не имеет достаточного количества живой силы.

"Его [Путина] силы слабы на земле. И мы также видим замечательные украинские вооруженные силы, которые проявляют мужество. Они борются за свою страну и пользуются международной поддержкой, которую мы все предоставляем", – отметил он.

В то же время адмирал прогнозирует, что война будет продолжаться в течение длительного времени.

Война России против Украины. Главное (обновляется)