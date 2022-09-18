Во встрече Зеленского с Путиным сейчас нет смысла – Офис президента

"Если коротко, никаких смыслов и в переговорном процессе как таковом, и в личной встрече президентов пока абсолютно нет. Во-первых, РФ все еще считает, что у нее есть достаточно ресурсов, чтобы зафиксировать какие-то результаты. Во-вторых, любая встреча сегодня – это исключительно игра в традиционную российскую историю: фиксируем статус-кво, танцуем "лживые минские танцы", начинаем новый этап эскалации. Оперативная пауза и на большее. И, в-третьих, Россия должна ответить за масштабные преступления и не спрятаться за безнаказанностью. Поэтому война должна дойти до единственно возможного финала. Никак иначе", – сказал он.

Подоляк подчеркнул, что именно сейчас в повестке темы о двусторонней встрече нет.

"Мало того, нас вообще не интересуют встречи ради встреч или тот же банальный российский переговорный "сценарий". Нас интересует освобождение оккупированных территорий, существенные тактические поражения РФ, обязательные масштабные юридические процессы. Все остальное – производное от этого", – заявил советник.

В то же время, по его словам, встреча Зеленского и Путина возможна, если ей будет предшествовать полный вывод российских войск с территории Украины, а предметом разговора будет "обсуждение послевоенной жизни, включая объемы репараций, компенсаций убытков и выдачу преступников".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Путин 16 сентября заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган предлагает ему встретиться с Зеленским.

"Первое условие – чтобы они [украинская сторона] согласились, но они ж не хотят. Господин Зеленский… публично сказал, что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну, не готов – и не надо", - сказал он.