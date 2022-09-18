Во встрече Зеленского с Путиным сейчас нет смысла – Офис президента

"Если коротко, никаких смыслов и в переговорном процессе как таковом, и в личной встрече президентов пока абсолютно нет. Во-первых, РФ все еще считает, что у нее есть достаточно ресурсов, чтобы зафиксировать какие-то результаты. Во-вторых, любая встреча сегодня – это исключительно игра в традиционную российскую историю: фиксируем статус-кво, танцуем "лживые минские танцы", начинаем новый этап эскалации. Оперативная пауза и на большее. И, в-третьих, Россия должна ответить за масштабные преступления и не спрятаться за безнаказанностью. Поэтому война должна дойти до единственно возможного финала. Никак иначе", – сказал он.
Подоляк подчеркнул, что именно сейчас в повестке темы о двусторонней встрече нет.
"Мало того, нас вообще не интересуют встречи ради встреч или тот же банальный российский переговорный "сценарий". Нас интересует освобождение оккупированных территорий, существенные тактические поражения РФ, обязательные масштабные юридические процессы. Все остальное – производное от этого", – заявил советник.
В то же время, по его словам, встреча Зеленского и Путина возможна, если ей будет предшествовать полный вывод российских войск с территории Украины, а предметом разговора будет "обсуждение послевоенной жизни, включая объемы репараций, компенсаций убытков и выдачу преступников".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Путин 16 сентября заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган предлагает ему встретиться с Зеленским.
"Первое условие – чтобы они [украинская сторона] согласились, но они ж не хотят. Господин Зеленский… публично сказал, что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну, не готов – и не надо", - сказал он.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины в войне, которую 24 февраля начала Россия, и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.
Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию".
В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".
В конце июля президент Украины высказал мнение, что участие Путина в переговорах невозможно. "На сегодня мне кажется, что единственная возможная модель – говорить с кем-то другим, а не с нынешним лидером РФ", – отметил Зеленский.
3 августа спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но на своих условиях. В начале сентября он сказал, что для организации встречи Путина с Зеленским нужно "построить фундамент договоренностей".