Именно Украина будет определять условия прекращения войны с Россией – Боррель

Глава европейской дипломатии отметил, что война России против Украины может продолжаться долго, так как президент России Владимир "Путин добровольно не сдастся", но "именно украинцам и только им" предстоит определять условия прекращения вооруженного конфликта.
Боррель предположил, что среди этих условий будут уход российских войск с территории Украины, "финансовый вклад агрессора в восстановление страны, которую он систематически стремился разрушить", а также "моральная и уголовная" ответственность виновных в военных преступлениях.
Представитель Евросоюза считает, что есть надежда покончить с войной "на военной почве".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области за время контрнаступления ВСУ деоккупирован 421 населенный пункт, сообщил 16 сентября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил Синегубов.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.
В интервью CNN, которое вышло 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не видит возможностей для переговоров с Путиным.
В этот же день министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что условия, при которых Украина будет согласна начать переговоры с Россией, изменились – Киев теперь не рассматривает возможности переговоров, если войска РФ будут отведены только на позиции до 24 февраля. Речь идет о международно признанных границах Украины по состоянию на 1991 год.