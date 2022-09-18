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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Именно Украина будет определять условия прекращения войны с Россией – Боррель

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Боррель (на фото) считает, что Путин добровольно не сдастся
Боррель (на фото) считает, что Путин добровольно не сдастся
Фото: ЕРА

Одним из уроков успешного контрнаступления украинцев в Харьковской области является понимание того, что именно Украина, а не Россия, определит условия прекращения войны. Об этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 17 сентября французскому изданию Le Journal du Dimanche.

Глава европейской дипломатии отметил, что война России против Украины может продолжаться долго, так как президент России Владимир "Путин добровольно не сдастся", но "именно украинцам и только им" предстоит определять условия прекращения вооруженного конфликта.

Боррель предположил, что среди этих условий будут уход российских войск с территории Украины, "финансовый вклад агрессора в восстановление страны, которую он систематически стремился разрушить", а также "моральная и уголовная" ответственность виновных в военных преступлениях.

Представитель Евросоюза считает, что есть надежда покончить с войной "на военной почве".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области за время контрнаступления ВСУ деоккупирован 421 населенный пункт, сообщил 16 сентября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил Синегубов.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В интервью CNN, которое вышло 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не видит возможностей для переговоров с Путиным.

В этот же день министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что условия, при которых Украина будет согласна начать переговоры с Россией, изменились – Киев теперь не рассматривает возможности переговоров, если войска РФ будут отведены только на позиции до 24 февраля. Речь идет о международно признанных границах Украины по состоянию на 1991 год.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, война, переговоры, вторжение, политика, война России против Украины, конфликт, дипломаты, Евросоюз, Жозеп Боррель
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