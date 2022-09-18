Именно Украина будет определять условия прекращения войны с Россией – Боррель

Боррель (на фото) считает, что Путин добровольно не сдастся Фото: ЕРА

Глава европейской дипломатии отметил, что война России против Украины может продолжаться долго, так как президент России Владимир "Путин добровольно не сдастся", но "именно украинцам и только им" предстоит определять условия прекращения вооруженного конфликта.

Боррель предположил, что среди этих условий будут уход российских войск с территории Украины, "финансовый вклад агрессора в восстановление страны, которую он систематически стремился разрушить", а также "моральная и уголовная" ответственность виновных в военных преступлениях.

Представитель Евросоюза считает, что есть надежда покончить с войной "на военной почве".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области за время контрнаступления ВСУ деоккупирован 421 населенный пункт, сообщил 16 сентября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил Синегубов.