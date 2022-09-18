Российские госпитали отказываются принимать раненых на войне против Украины "добровольцев" – ГУР Минобороны

"Увеличивается количество конфликтов между различными подразделениями оккупационных войск из-за неравенства в отношении командования. Один из батальонов так называемого "Союза добровольцев Донбасса" понес большие потери во время боев близ Авдеевки. Подразделение доставило своих раненых в госпиталь в Ростове-на-Дону. Но персонал госпиталя отказался оказывать медицинскую помощь раненым из-за отсутствия у подразделения статуса регулярного вооруженного формирования. Ведь "Союз добровольцев Донбасса" был создан по программе добровольной мобилизации БАРС – боевого армейского резерва", – говорится в сообщении.

По данным ГУР, во всех подобных случаях врачи ссылаются на прямое указание командования".

Кроме этого, как сообщает разведка, назревает конфликтная ситуация между представителями вооруженных сил России и "мобилизованными" с территорий, подконтрольных боевикам "ЛДНР", поскольку при отступлении россияне бросали "мобилизованных" на позициях без поддержки и помощи. Из-за этого потери в некоторых подразделениях достинали 100%.

"Среди личного состава оккупационного контингента обсуждается информация о потерях, которые понесли ВС РФ в ходе побега. В частности, о том, что на территории Харьковской области ими было оставлено более 200 единиц военной техники, в том числе танки "Т-72Б3М", "Т-80БВМ", "Т-80УЭ", "БМП-2", САУ и автомобилей. При этом отмечается, что наибольшее количество техники оставлено в районе Балаклеи на территории ремонтной базы", – сообщили в ведомстве.