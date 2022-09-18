"Цель два уже достигнута". Белковский назвал две цели Путина в войне России против Украины

"Если мы посмотрим на подлинные цели "спецоперации" на самом глубинном уровне, то это обрушение того мира, в котором Россия существует, и полная изоляция, одиночество России. Цель два уже достигнута, Россия изолирована", – сказал он.
Политолог считает, что выйти из этой изоляции Россия не сможет быстро "даже после ухода Владимира Путина".
"Доверие к России подорвано, и вернуть его вместе с рынками, вместе со всякими каналами коммуникации с окружающим миром будет очень-очень сложно даже следующему поколению российских политиков и людей вообще. Что касается обрушения американоцентричного мира, оно не случится", – отметил Белковский.
По его словам, "Путин истово и неистово рассчитывает на то, что евроатлантический мир боится энергетического и продовольственного шантажа".
"Сейчас энергетический шантаж мы видим, и мы видим, действительно, что в мировых элитах есть немало отрядов, которые призывают к миру с Россией ради прекращения резкого роста цен на энергоносители. "Зерновая сделка" вроде бы как должна была предотвратить мировой голод, но сейчас Путин понимает, что он поспешил с "зерновой сделкой", что нужно было оставить этот инструмент шантажа", – объяснил Белковский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.
11 сентября министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что Киев не рассматривает возможности переговоров, если войска РФ будут отведены только на позиции до 24 февраля. Речь идет о международно признанных границах Украины по состоянию на 1991 год.