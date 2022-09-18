"Цель два уже достигнута". Белковский назвал две цели Путина в войне России против Украины

"Если мы посмотрим на подлинные цели "спецоперации" на самом глубинном уровне, то это обрушение того мира, в котором Россия существует, и полная изоляция, одиночество России. Цель два уже достигнута, Россия изолирована", – сказал он.

Политолог считает, что выйти из этой изоляции Россия не сможет быстро "даже после ухода Владимира Путина".

"Доверие к России подорвано, и вернуть его вместе с рынками, вместе со всякими каналами коммуникации с окружающим миром будет очень-очень сложно даже следующему поколению российских политиков и людей вообще. Что касается обрушения американоцентричного мира, оно не случится", – отметил Белковский.

По его словам, "Путин истово и неистово рассчитывает на то, что евроатлантический мир боится энергетического и продовольственного шантажа".

"Сейчас энергетический шантаж мы видим, и мы видим, действительно, что в мировых элитах есть немало отрядов, которые призывают к миру с Россией ради прекращения резкого роста цен на энергоносители. "Зерновая сделка" вроде бы как должна была предотвратить мировой голод, но сейчас Путин понимает, что он поспешил с "зерновой сделкой", что нужно было оставить этот инструмент шантажа", – объяснил Белковский.

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