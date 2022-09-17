Глава разведки минобороны США: Путин будет вынужден изменить цели войны РФ против Украины

Такое мнение 16 сентября на конференции по разведке и нацбезопасности высказал директор разведывательного управления минобороны США Скотт Берриер, его цитирует Associated Press.
По мнению Берриера, настало время, когда Путину "придется пересмотреть, каковы цели его "операции", так как он "не сможет сделать то, что планировал сделать с самого начала".
В разведке США пока не знают, каким будет решение Путина, но "от этого во многом зависит, как долго продлится конфликт", отметил Берриер.
В то же время недооценивать "аппетит к риску" Путина призвал замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн. По его словам, нет оснований полагать, что глава Кремля отошел от своего плана – контроля над Украиной.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Под временной российской оккупацией сейчас находятся часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и малая часть Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области за время контрнаступления ВСУ деоккупирован 421 населенный пункт, сообщил 16 сентября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Путин не считает ошибочным свое решение о полномасштабном нападении РФ на Украину, заявил 14 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц после телефонного разговора с главой Кремля накануне.
Путин заявил 16 сентября, что основной целью оккупантов является "освобождение" всей территории Донбасса. "Эта работа продолжается, несмотря на эти попытки контрнаступления украинской армии", – отметил он.