Глава разведки минобороны США: Путин будет вынужден изменить цели войны РФ против Украины

Такое мнение 16 сентября на конференции по разведке и нацбезопасности высказал директор разведывательного управления минобороны США Скотт Берриер, его цитирует Associated Press.

По мнению Берриера, настало время, когда Путину "придется пересмотреть, каковы цели его "операции", так как он "не сможет сделать то, что планировал сделать с самого начала".

В разведке США пока не знают, каким будет решение Путина, но "от этого во многом зависит, как долго продлится конфликт", отметил Берриер.

В то же время недооценивать "аппетит к риску" Путина призвал замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн. По его словам, нет оснований полагать, что глава Кремля отошел от своего плана – контроля над Украиной.

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