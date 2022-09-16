Путин о контрнаступлении ВСУ: Посмотрим, чем оно закончится. Мы и не спешим

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале "Рупор Москвы".
"Власти [Украины] объявили, что начали и проводят активную контрнаступательную операцию, ну, посмотрим, как она будет развиваться, чем оно закончится, – сказал Путин. – Генеральный штаб [РФ] по ходу операции принимает оперативные решения. Что-то считается ключевым, основной целью – а основной целью является освобождение всей территории Донбасса. Эта работа продолжается, несмотря на эти попытки контрнаступления украинской армии".
По словам российского президента, наступательная операция оккупантов "на самом Донбассе-то не прекращается".
"Она идет небольшим темпом, но последовательно, постепенно... Я обращаю внимание, мы же воюем не полной армией… Мы и не спешим в этой части, но по большому счету, по сути своей, никаких изменений нет", – подчеркнул Путин.
Глава Кремля 16 сентября на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Самарканде (Узбекистан) по окончании саммита Шанхайской организации сотрудничества пообещал, что Россия сделает все, чтобы война в Украине прекратилась "как можно быстрее".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Под временной российской оккупацией сейчас находятся часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и малая часть Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.
Путин не считает ошибочным свое решение о полномасштабном нападении РФ на Украину, заявил 14 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц после телефонного разговора с главой Кремля накануне.