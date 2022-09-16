Путин о контрнаступлении ВСУ: Посмотрим, чем оно закончится. Мы и не спешим

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале "Рупор Москвы".

"Власти [Украины] объявили, что начали и проводят активную контрнаступательную операцию, ну, посмотрим, как она будет развиваться, чем оно закончится, – сказал Путин. – Генеральный штаб [РФ] по ходу операции принимает оперативные решения. Что-то считается ключевым, основной целью – а основной целью является освобождение всей территории Донбасса. Эта работа продолжается, несмотря на эти попытки контрнаступления украинской армии".

По словам российского президента, наступательная операция оккупантов "на самом Донбассе-то не прекращается".

"Она идет небольшим темпом, но последовательно, постепенно... Я обращаю внимание, мы же воюем не полной армией… Мы и не спешим в этой части, но по большому счету, по сути своей, никаких изменений нет", – подчеркнул Путин.

Глава Кремля 16 сентября на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Самарканде (Узбекистан) по окончании саммита Шанхайской организации сотрудничества пообещал, что Россия сделает все, чтобы война в Украине прекратилась "как можно быстрее".

Война России против Украины. Главное (обновляется)