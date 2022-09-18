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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сватово уничтожен отель, где жили российские оккупанты – глава Луганской ОГА

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Конкретных деталей об инциденте Гайда не сообщил
Конкретных деталей об инциденте Гайда не сообщил
Фото: Сергей Гайдай / Facebook

Во временно оккупированном Сватово Луганской области уничтожен отель, где проживали российские захватчики. Об этом глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил в Facebook.

"Бавовна" в Сватово. Старый автовокзал, внутри которого была гостиница и проживали рашисты. Теперь 200, 300", – написал он.

Конкретных деталей об инциденте Гайда не сообщил.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid013kJfCBw7ucBuZmKukg4uQpZGmBepzBNF18rHX6zMTdWA12xkrCQSfqukbMMmZAhl&id=100000695401534

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Однако в конце августа – начале сентября Вооруженные силы Украины начали контрнаступление.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Луганская область, война, Сватово, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, война России против Украины, российские оккупанты
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