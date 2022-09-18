В Сватово уничтожен отель, где жили российские оккупанты – глава Луганской ОГА

"Бавовна" в Сватово. Старый автовокзал, внутри которого была гостиница и проживали рашисты. Теперь 200, 300", – написал он.

Конкретных деталей об инциденте Гайда не сообщил.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Однако в конце августа – начале сентября Вооруженные силы Украины начали контрнаступление.