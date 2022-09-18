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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области не удастся провести отопительный сезон даже при условии деоккупации – Гайдай

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В результате обстрелов и авиаударов российских оккупантов Луганская область сильно разрушена
В результате обстрелов и авиаударов российских оккупантов Луганская область сильно разрушена
Фото: Луганська ОВА/Гайдай Сергій / Telegram

В Луганской области из-за серьезных разрушений инфраструктуры не удастся провести отопительный сезон, даже если она будет освобождена от захватчиков, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Об этом он написал в Telegram 17 сентября.

"Отопительный сезон этой зимой в Луганской области не удастся провести, особенно в тех городах, где в течение более четырех месяцев дома страдали от обстрелов. Российские войска уничтожили там практически всю инфраструктуру", – сообщил чиновник.

Гайдай предупредил, что при быстрой деоккупации области жителей будут просить не возвращаться надолго в свои населенные пункты.

"Даже при восстановлении тепловых котлов, отремонтировать систему теплоснабжения, развернутую в городах, до зимы невозможно", – подчеркнул глава ОВА.

Гайдай напомнил, что эвакуироваться из Луганской области сейчас можно двумя путями – через Запорожскую область, а также через Россию и страны Балтии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В Луганской области последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

13 августа Гайдай сообщал, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона. 6 сентября он отметил, что в результате наступления ВСУ продвинулись в Луганской области на несколько сотен метров.

10 сентября Гайдай на фоне контрнаступления ВСУ опубликовал пост, где вспомнил о Лисичанске и сколько работы необходимо для его восстановления.

15 сентября Гайдай отметил, что, по его мнению, в Луганской области не повторится харьковский "мгновенный" сценарий украинского контранаступления. За область придется тяжело сражаться.

Теги: Луганская область, оккупация, отопление, отопительный сезон, Сергей Гайдай, зима, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, теплоснабжение, деоккупация
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