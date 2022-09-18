В Луганской области не удастся провести отопительный сезон даже при условии деоккупации – Гайдай

"Отопительный сезон этой зимой в Луганской области не удастся провести, особенно в тех городах, где в течение более четырех месяцев дома страдали от обстрелов. Российские войска уничтожили там практически всю инфраструктуру", – сообщил чиновник.

Гайдай предупредил, что при быстрой деоккупации области жителей будут просить не возвращаться надолго в свои населенные пункты.

"Даже при восстановлении тепловых котлов, отремонтировать систему теплоснабжения, развернутую в городах, до зимы невозможно", – подчеркнул глава ОВА.

Гайдай напомнил, что эвакуироваться из Луганской области сейчас можно двумя путями – через Запорожскую область, а также через Россию и страны Балтии.

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