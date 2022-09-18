В Луганской области не удастся провести отопительный сезон даже при условии деоккупации – Гайдай

"Отопительный сезон этой зимой в Луганской области не удастся провести, особенно в тех городах, где в течение более четырех месяцев дома страдали от обстрелов. Российские войска уничтожили там практически всю инфраструктуру", – сообщил чиновник.
Гайдай предупредил, что при быстрой деоккупации области жителей будут просить не возвращаться надолго в свои населенные пункты.
"Даже при восстановлении тепловых котлов, отремонтировать систему теплоснабжения, развернутую в городах, до зимы невозможно", – подчеркнул глава ОВА.
Гайдай напомнил, что эвакуироваться из Луганской области сейчас можно двумя путями – через Запорожскую область, а также через Россию и страны Балтии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В Луганской области последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
13 августа Гайдай сообщал, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона. 6 сентября он отметил, что в результате наступления ВСУ продвинулись в Луганской области на несколько сотен метров.
10 сентября Гайдай на фоне контрнаступления ВСУ опубликовал пост, где вспомнил о Лисичанске и сколько работы необходимо для его восстановления.
15 сентября Гайдай отметил, что, по его мнению, в Луганской области не повторится харьковский "мгновенный" сценарий украинского контранаступления. За область придется тяжело сражаться.