"У нас продуманы операции на всей территории страны". Украина перехватила инициативу в войне, заявил Зеленский

"Мы должны идти вперед, деоккупируя шаг за шагом нашу территорию", – подчеркнул Зеленский.
Президента спросили о риске, когда украинские войска могут быть растянуты по линии фронта и, возможно, уязвимы к российскому наступлению, а также о том, будет ли уделяться внимание продвижению в Луганской и Донецкой областях.
Он не стал рассказывать детали о приоритетах Украины.
"У нас продуманы соответствующие операции на всей территории нашей страны. Что после чего мы будем делать, я не готов коммуницировать, но мы настроены абсолютно серьезно. Мы понимаем, что будем делать", – отметил Зеленский.
Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Под временной российской оккупацией сейчас находятся часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и малая часть Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев. На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".
Зеленский 16 сентября заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако наступление, по словам президента, идет успешно.