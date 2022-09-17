"У нас продуманы операции на всей территории страны". Украина перехватила инициативу в войне, заявил Зеленский

Зеленский: Мы настроены абсолютно серьезно и понимаем, что будем делать Фото: president.gov.ua

"Мы должны идти вперед, деоккупируя шаг за шагом нашу территорию", – подчеркнул Зеленский.

Президента спросили о риске, когда украинские войска могут быть растянуты по линии фронта и, возможно, уязвимы к российскому наступлению, а также о том, будет ли уделяться внимание продвижению в Луганской и Донецкой областях.

Он не стал рассказывать детали о приоритетах Украины.

"У нас продуманы соответствующие операции на всей территории нашей страны. Что после чего мы будем делать, я не готов коммуницировать, но мы настроены абсолютно серьезно. Мы понимаем, что будем делать", – отметил Зеленский.