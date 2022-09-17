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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты могут ретироваться из Крыма по примеру Харьковской области – Институт стратегических исследований

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Россия оккупировала Крым в 2014 году
Россия оккупировала Крым в 2014 году
Фото: krymr.com

Оккупированный Россией Крым Вооруженные силы Украины могут освободить в результате военной операции, похожей на контрнаступление в Харьковской области. Такое мнение директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский выразил ТСН в интервью 16 сентября.

Журналист задал ему вопрос, сдаст ли Россия оккупированный ею Крым, если ВСУ подойдут к полуострову.

"У [президента России Владимира] Путина не останется никаких шансов, но он попытается дать отпор украинским Вооруженным силам. Там, правда, некому будет воевать. Что-то будет вроде фейкового ополчения, и это будет разбито. Один-два показательных боя – и фактически враг будет ретироваться, как сейчас в Харьковской области", – сказал Лисянский.

Директор Института стратегических исследований и безопасности подчеркнул, что ВСУ и сейчас ведут стрельбу по военным целям на территории оккупированного Крыма.

"Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский не хочет уничтожать Крым военным путем. Это подтверждается даже авиаударами по Крыму – исключительно по военным объектам, ни одного дома в Крыму уничтожено не было. Поэтому я считаю, что по Крыму будет какая-то комбинация. Конечно, они подойдут, предложат: "Передавайте нам контроль, или просто выезжайте по Крымскому мосту в последний раз, и взрывается мост". А если такого не будет, то, конечно, будет военный путь", – считает он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на южном направлении.

13 сентября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что успешные действия украинских военных вынудили так называемую власть Крыма срочно переселять свои семьи на территорию России.

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление и на востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

16 сентября Зеленский сообщил, что ВСУ освободили практически всю территорию региона.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, Харьков, война, военные, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, ВСУ, война России против Украины, Павел Лисянский, контрнаступление
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