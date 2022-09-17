Оккупанты могут ретироваться из Крыма по примеру Харьковской области – Институт стратегических исследований

Журналист задал ему вопрос, сдаст ли Россия оккупированный ею Крым, если ВСУ подойдут к полуострову.

"У [президента России Владимира] Путина не останется никаких шансов, но он попытается дать отпор украинским Вооруженным силам. Там, правда, некому будет воевать. Что-то будет вроде фейкового ополчения, и это будет разбито. Один-два показательных боя – и фактически враг будет ретироваться, как сейчас в Харьковской области", – сказал Лисянский.

Директор Института стратегических исследований и безопасности подчеркнул, что ВСУ и сейчас ведут стрельбу по военным целям на территории оккупированного Крыма.

"Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский не хочет уничтожать Крым военным путем. Это подтверждается даже авиаударами по Крыму – исключительно по военным объектам, ни одного дома в Крыму уничтожено не было. Поэтому я считаю, что по Крыму будет какая-то комбинация. Конечно, они подойдут, предложат: "Передавайте нам контроль, или просто выезжайте по Крымскому мосту в последний раз, и взрывается мост". А если такого не будет, то, конечно, будет военный путь", – считает он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на южном направлении.

13 сентября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что успешные действия украинских военных вынудили так называемую власть Крыма срочно переселять свои семьи на территорию России.