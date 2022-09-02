Невзоров: Россия со всех территорий Украины, включая Крым, с позором будет выкинута

"Мир узнал, что, в общем, на данный момент Россия – очень легкая добыча. И по сути, она беззащитна. И вероятно, просто настал тот день (всегда он приходит), когда Россия наконец уже до конца прокутила, проела советское наследство, уже больше нет ни шиша в карманах, а она вот по привычке завернула в ресторанчик дорогой войны – и выяснилось, что платить-то нечем. И вот она, краснея, себя хлопает по карманам, и официанты вытаскивают ее: орущую, цепляющуюся за столики – с тем, чтобы ее выкинуть нафиг", – отметил Невзоров.

По его мнению, России не только Украина больше "не по военному карману" – вообще "слово "военная победа" можно смело удалять из российского лексикона".

"Я понимаю, что со всех территорий Украины, включая Крым, с позором она будет выкинута. Какие бы бутафорские референдумы ни проводились, что бы она сейчас ни затевала, сколько бы она ни надувала щеки. Мы говорим, конечно, об обычных военных конфликтах. Остаются атомные бомбы. Остаются, безусловно. Но и они пока – черный ящик", – подчеркнул Невзоров.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Война России против Украины. Главное (обновляется)