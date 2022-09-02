Невзоров: Россия со всех территорий Украины, включая Крым, с позором будет выкинута

"Мир узнал, что, в общем, на данный момент Россия – очень легкая добыча. И по сути, она беззащитна. И вероятно, просто настал тот день (всегда он приходит), когда Россия наконец уже до конца прокутила, проела советское наследство, уже больше нет ни шиша в карманах, а она вот по привычке завернула в ресторанчик дорогой войны – и выяснилось, что платить-то нечем. И вот она, краснея, себя хлопает по карманам, и официанты вытаскивают ее: орущую, цепляющуюся за столики – с тем, чтобы ее выкинуть нафиг", – отметил Невзоров.
По его мнению, России не только Украина больше "не по военному карману" – вообще "слово "военная победа" можно смело удалять из российского лексикона".
"Я понимаю, что со всех территорий Украины, включая Крым, с позором она будет выкинута. Какие бы бутафорские референдумы ни проводились, что бы она сейчас ни затевала, сколько бы она ни надувала щеки. Мы говорим, конечно, об обычных военных конфликтах. Остаются атомные бомбы. Остаются, безусловно. Но и они пока – черный ящик", – подчеркнул Невзоров.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Сегодня идет 191-й день войны. Российские оккупанты контролируют примерно 20% территории Украины.
Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью победу в войне и деоккупацию всех захваченных Россией с 2014 года украинских территорий.
Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.