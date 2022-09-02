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Невзоров: Глава Следкома РФ Бастрыкин до своего вампирского перерождения в садиста и маньяка был бесконечно правдивым человеком, рыцарем закона

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У Бастрыкина чутье на правду, он выслеживает ее безошибочно, считает Невзоров
У Бастрыкина чутье на правду, он выслеживает ее безошибочно, считает Невзоров
Фото: EPA

Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону охарактеризовал главу Следственного комитета (Следкома) РФ Александра Бастрыкина как совершенно удивительного, когда-то "бесконечно правдивого" человека, который теперь переродился и душит правду.

"В России все просто, там просто запрещается правда в любом виде. Там все теперь наконец наладилось. И выслеживает правду не какая-то туповатая ФСБ, не кто-нибудь, а выслеживает такая живая жуть, такое умертвие, как Бастрыкин", – заявил он.

Публицист сказал, что глава Следкома "переродился" и теперь свое чутье на правду использует не во благо. 

"Вот когда-то, до своего вампирского перерождения в садиста и маньяка, это был бесконечно правдивый человек, это был рыцарь закона, рыцарь правды. Вот когда я его знал. И он знает, к сожалению, что такое правда. Он знает ее запах, вкус, цвет. И поэтому теперь он ее выслеживает всюду безошибочно. И выследив, сразу душит", – считает Невзоров.

Публицист выразил мнение, что Бастрыкина теперь "не расколдовать, конечно, никогда" и глава Следкома РФ "погибнет в этих обломках путинизма".

"Я не знаю, кто ему перелил кровь летучей мыши: [первый замглавы администрации президента РФ Сергей] Кириенко или лично Путин. Но когда-то, до своего этого перерождения, это был болезненно честный человек. Вот как у меня сейчас за счет того, что я болел и хорошо знаю эту тему, удивительное чутье на фашизм и нацизм, где бы он ни был, – точно так же, к сожалению, у Бастрыкина чутье на правду", – рассказал Невзоров.

Невзоров: Чтобы быть похожим на Путина, российский первоклассник обязан накачать рожу ботоксом и научиться метко какать в свой портфельПолная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

Бастрыкин возглавляет Следком РФ с 2011 года. 

В 2016 году сообщалось, что после выборов в Госдуму РФ Бастрыкин уйдет в отставку. По данным источников, вопрос о его увольнении был решен сразу после возбуждения уголовных дел в отношении высокопоставленных сотрудников ведомства, но кадровые изменения решили перенести на период после выборов. Якобы Бастрыкин даже подавал в отставку, однако глава Следкома РФ в итоге остался при должности.

28 апреля 2022 года Бастрыкин поручил проверить содержание продающихся в РФ книг украинского журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона. Журналист заявил, что ему это решение "до жопы".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Александр Невзоров, Дмитрий Гордон, Украина, ФСБ, Следственный комитет РФ, Александр Бастрыкин, телеведущий, интервью, россияне
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