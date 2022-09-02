Невзоров: Глава Следкома РФ Бастрыкин до своего вампирского перерождения в садиста и маньяка был бесконечно правдивым человеком, рыцарем закона

"В России все просто, там просто запрещается правда в любом виде. Там все теперь наконец наладилось. И выслеживает правду не какая-то туповатая ФСБ, не кто-нибудь, а выслеживает такая живая жуть, такое умертвие, как Бастрыкин", – заявил он.

Публицист сказал, что глава Следкома "переродился" и теперь свое чутье на правду использует не во благо.

"Вот когда-то, до своего вампирского перерождения в садиста и маньяка, это был бесконечно правдивый человек, это был рыцарь закона, рыцарь правды. Вот когда я его знал. И он знает, к сожалению, что такое правда. Он знает ее запах, вкус, цвет. И поэтому теперь он ее выслеживает всюду безошибочно. И выследив, сразу душит", – считает Невзоров.

Публицист выразил мнение, что Бастрыкина теперь "не расколдовать, конечно, никогда" и глава Следкома РФ "погибнет в этих обломках путинизма".

"Я не знаю, кто ему перелил кровь летучей мыши: [первый замглавы администрации президента РФ Сергей] Кириенко или лично Путин. Но когда-то, до своего этого перерождения, это был болезненно честный человек. Вот как у меня сейчас за счет того, что я болел и хорошо знаю эту тему, удивительное чутье на фашизм и нацизм, где бы он ни был, – точно так же, к сожалению, у Бастрыкина чутье на правду", – рассказал Невзоров.

Невзоров: Чтобы быть похожим на Путина, российский первоклассник обязан накачать рожу ботоксом и научиться метко какать в свой портфель. Полная версия интервью

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