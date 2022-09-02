Невзоров: Я как-то пригласил Дугина за грибами, он схватил меня за руку и сказал, что не может ехать в лес: "За мной следят опята"

Невзоров вспомнил о подрыве в Подмосковье автомобиля, в котором находилась дочь Дугина, российская пропагандистка Дарья Дугина, и отметил, что "душевное здравие всего этого семейства – под очень большим вопросом".

Он рассказал, как когда-то в Санкт-Петербурге пригласил Дугина в лес за грибами. В интервью он упомянул, что это было в годы работы ведущим программы "600 секунд" (она выходила на Ленинградском телевидении в 1987–1993 годах).

"Еще была такая большая, настоящая редакция. И мы иногда ездили по выходным за грибами. И я пригласил Дугина с нами, с редакционным выездом за грибами. Но он меня схватил за руку и сказал, что он не может ехать в лес: "За мной следят опята. И докладывают старшему грибу". Это серьезно я говорю. И взгляд его при этом горел, борода распушилась", – рассказал Невзоров.

Он уточнил, что после этого эпизода стал избегать Дугина.

Невзоров сказал, что во время общения Дугин производит неоднозначное впечатление, потому что он употребляет множество непонятных терминов.

"Ты можешь поговорить с Дугиным час и, расставшись с ним, не поймешь, что ты разговаривал с абсолютно душевно больным человеком. Потому что он тебе навешает такой лапши на уши! Про катехон, про отроков в пещи, про купину неопалимую... Нормальному человеку все это непонятно и неизвестно. И это все часами, это все со ссылками на решения вселенских соборов, с рассказами и цитатами из святых... Ну вот ты явно как бы сильно не серый человек. Ты знаешь, что такое катехон? А катехон – это основное учение, которое проповедует Дугин. Ты знаешь, в чем оно заключается? Нет? А вот напрасно. Дугин бы тебе объяснил. Но ты бы умер, пока он бы тебе объяснял. И ты бы не понял, что ты имеешь дело с сумасшедшим", – сказал Невзоров.

Согласно философскому словарю, катехон – это православная теория о мистическом смысле царской власти, сам факт наличия которой удерживает мир от гибели и "прихода антихриста". Позже этот термин начал применяться и в политологии. В трактовке Невзорова, это учение о том, "как надо вернуть человечество в первобытное состояние, в пещеры".

"Кстати, учение достаточно оскорбительное для русских. Вот по этому учению есть народы-дегенераты, которые сохранили в себе первобытный примитивизм, жестокость, страсть к грязи. И они-то и должны освободить человечество и спасти людей от... От серфинга... Спасти людей от серфинга! Иначе спасения не будет у человечества. Бог – существо (а у него сильно за тысячи лет прогрессировала его профессиональная шизофрения), убьет всех. Потому что он окончательно выжил из ума и только ждет повода поднять уровень вод мирового океана на 140 м. И он беспокоится, что с презрением к новому всемирному потопу могут отнестись – ты знаешь кто? – серфингисты. Я серьезно говорю про спасение мира!" – сказал Невзоров.

Он призвал зрителей и читателей гуглить фразу "Дугин о серфинге" (в интернете можно найти подобные упоминания) и примерно процитировал одно из высказываний Дугина на эту тему: "Нет ничего более отвратительного, чем катание с белозубой улыбкой на этой омерзительной доске. Самые страшные гетто будут созданы для серфингистов. Эти все твари должны мучительно умереть".

Невзоров резюмировал, что пока Дугин говорит о катехоне и эсхатологии, большинство не реагирует, потому что не разбирается в этом.

"А понятно становится, когда он переходит на обычные темы. Он ведь хитрый псих. Он, как правило, с темы катехона не сруливает, благодаря чему спасается от психиатров и госпитализации уже 40 лет. Успешно спасается", – сказал публицист.

Он подчеркнул, что именно Дугин "воспитал мировоззрение" президента РФ Владимира Путина, и напомнил об ответственности, которую понесли идеологи нацизма после Второй мировой войны.

"Идеологи нацизма, как ты помнишь, сами никого не убившие, дрыгали на виселицах Нюрнберга ножками так же весело, как и всякие гитлеровские генеральчики", – сказал он.

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