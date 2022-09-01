Невзоров: Я судорожно ночью писал Арестовичу: "Как там наше наступление?" Он, гадина, выждал мучительные минуты три: "Наступаем, продвигаемся"

"Понятно, что Украина ведет очень интересно свои боевые операции, не рекламируя их, не выпуская в эфир лишних подробностей, – сказал Невзоров. – Но понятно, что сейчас под Херсоном заснут таким, вечным, херсном тысячи путинских солдат".
Публицист рассказал, что как только появилась информация о контрнаступлении, он связался с советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.
"Я судорожно ночью писал Арестовичу: "Как там наше наступление?" Арестович выждал, гадина такая, такую, мучительную, паузу минуты в три – и написал: "Наступаем, продвигаемся", – вспомнил публицист.
В целом, по его мнению, украинская армия "жует путинскую армию".
"Пожеванное срыгивает, чтобы не глотать это дерьмо, – и продвигается дальше. И значения этого пока никто не понимает. Вообще никто этого не видит. И это очень забавно", – сказал Невзоров.
Он убежден, что в конечном итоге Украина свои территории деоккупирует, а Россию ждет "политическая, экономическая, культурная, научная и технологическая смерть".
Часть юга Украины российские оккупанты захватили в первые недели полномасштабной войны. Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать с февраля. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
Руководитель объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
В ходе наступательных действий 29 августа ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов. Также ВСУ продолжили наносить удары по организованным оккупантами переправам через Днепр.
Гуменюк рекомендовала соблюдать информационный "режим тишины", чтобы не навредить действиям украинской армии. Она заверила, что ВСУ обязательно отчитаются о ходе деоккупации и перечислят названия освобожденных населенных пунктов, когда это будет безопасно и для мирных жителей, и для военных. 31 августа она высмеяла утверждения россиян, что украинское наступление на юге "с треском провалилось".
Американский Институт исследования войны (ISW) 31 августа предупредил, что Россия начала информационную операцию, продвигая тезисы, что контрнаступление ВСУ сразу же потерпело неудачу, а Украина якобы пошла в наступление по указке Запада, поскольку является "беспомощной марионеткой".