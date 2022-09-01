Невзоров: Я судорожно ночью писал Арестовичу: "Как там наше наступление?" Он, гадина, выждал мучительные минуты три: "Наступаем, продвигаемся"

Невзоров: Понятно, что сейчас под Херсоном заснут таким, вечным, херсном тысячи путинских солдат Фото: lydianevzorova / Instagram

"Понятно, что Украина ведет очень интересно свои боевые операции, не рекламируя их, не выпуская в эфир лишних подробностей, – сказал Невзоров. – Но понятно, что сейчас под Херсоном заснут таким, вечным, херсном тысячи путинских солдат".

Публицист рассказал, что как только появилась информация о контрнаступлении, он связался с советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.

"Я судорожно ночью писал Арестовичу: "Как там наше наступление?" Арестович выждал, гадина такая, такую, мучительную, паузу минуты в три – и написал: "Наступаем, продвигаемся", – вспомнил публицист.

В целом, по его мнению, украинская армия "жует путинскую армию".

"Пожеванное срыгивает, чтобы не глотать это дерьмо, – и продвигается дальше. И значения этого пока никто не понимает. Вообще никто этого не видит. И это очень забавно", – сказал Невзоров.

Он убежден, что в конечном итоге Украина свои территории деоккупирует, а Россию ждет "политическая, экономическая, культурная, научная и технологическая смерть".

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