ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов о жителях оккупированных территорий Донбасса: "Это им с нами надо найти общий язык, а не нам с ними"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Секретарь РНБО обозначил свою позицию по отношению к жителям оккупированных территорий
Секретарь РНБО обозначил свою позицию по отношению к жителям оккупированных территорий
Фото: РНБО / Facebook

После освобождения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, местным жителям нужно будет как-то объясниться с остальными украинцами, а не наоборот. Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов в программе "VIP с Наталией Мосейчук" в эфире национального телемарафона.

Секретарь СНБО уверен, что после деоккупации всех территорий люди, проживавшие все эти годы там, должны смириться с неделимостью Украины.

Отвечая на вопрос Мосейчук, как украинцы договорятся с жителями тех территорий Донецкой и Луганской областей, которые последние восемь лет были оккупированы, Данилов отметил, что это им с остальными украинцами найти общий язык, а не наоборот.

"У нас есть границы, и если кого-то не устраивают законы и правила, которые действуют на территории нашей страны, мы никого не держим. Мир велик. Они могут отправиться в Соединенные Штаты, в Германию, куда угодно. Либо – в Якутию, либо – в Воркуту. Где их там еще ждут? Смотрите, я хочу, чтобы вы понимали: не мы – к ним, а они – к нам. Это фундаментальная вещь", – сказал Алексей Данилов.

ВИДЕО
Видео:ТСН

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны. Упорные бои продолжаются на Донбассе, на южном направлении украинские Вооруженные силы проводят наступательные действия.

Теги: Донецк, Луганск, СНБО, оккупация, война России против Украины, Алексей Данилов, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"От ногтей меня физически тошнит", "О боже, нет!" 19-летняя дочь Мосс показала свой педикюр
"От ногтей меня физически тошнит", "О боже, нет!" 19-летняя дочь Мосс показала свой педикюр
"Юбка уже коротковата", "Какая хрупкая". 29-летняя Соловий примерила школьную форму. Фото
"Юбка уже коротковата", "Какая хрупкая". 29-летняя Соловий примерила школьную форму. Фото
Педан рассказал, где будет учиться его дочь. Стоимость ее обучения составляет 80 тыс. грн в год
Педан рассказал, где будет учиться его дочь. Стоимость ее обучения составляет 80 тыс. грн в год
Фреймут: За границей я одна "из". Если меня завтра здесь не станет, меня просто тихонько похоронят
Фреймут: За границей я – одна "из". Если меня завтра здесь не станет, меня просто тихонько похоронят
"Дочь говорит: "Мама, я так счастлива!" 44-летняя Горовая заявила, что ее дочь в Ливане вышла замуж
"Дочь говорит: "Мама, я так счастлива!" 44-летняя Горовая заявила, что ее дочь в Ливане вышла замуж
49-летняя Клум засветила зону декольте. Фото. Видео
49-летняя Клум засветила зону декольте. Фото. Видео
"Пусть все дети учатся в безопасности". Разумков показал жену и сына в День знаний
"Пусть все дети учатся в безопасности". Разумков показал жену и сына в День знаний
"Символ того, что украинская музыка продолжает вдохновлять". Каменских показала фрагмент написанной до войны песни и назвала дату релиза
"Символ того, что украинская музыка продолжает вдохновлять". Каменских показала фрагмент написанной до войны песни и назвала дату релиза
"Это лето точно должно было быть не таким". Дорофеева разместила ролик с эксклюзивными кадрами
"Это лето точно должно было быть не таким". Дорофеева разместила ролик с эксклюзивными кадрами
На фестивале Burning Man 2022 установили пятиметровый трезубец. Фото
На фестивале Burning Man 2022 установили пятиметровый трезубец. Фото
"Задания простые – разведка военных целей и их обезвреживание". Хлывнюк заявил, что стал пилотом ударного дрона "Каратель"
"Задания простые – разведка военных целей и их обезвреживание". Хлывнюк заявил, что стал пилотом ударного дрона "Каратель"
Поклонники в день смерти принцессы Дианы почтили ее память возле пламени Свободы в Париже. Фото
Поклонники в день смерти принцессы Дианы почтили ее память возле пламени Свободы в Париже. Фото
Катрин Денев появилась на Венецианском фестивале со значком в виде украинского флага. Фото
Катрин Денев появилась на Венецианском фестивале со значком в виде украинского флага. Фото
Осадчая – родителям из разных стран: На мгновение представьте ужас каждой украинской мамы. Не забывайте о нас, не забывайте о войне
Осадчая – родителям из разных стран: На мгновение представьте ужас каждой украинской мамы. Не забывайте о нас, не забывайте о войне
  Тина Кароль в Японии презентовала альбом электронной музыки во время модного показа украинской коллекции. Видео
  Тина Кароль в Японии презентовала альбом электронной музыки во время модного показа украинской коллекции. Видео
"Европейцы играют в двойные стандарты". Жадан прокомментировал запрет на выступление его группы в Италии в поддержку украинских защитников
"Европейцы играют в двойные стандарты". Жадан прокомментировал запрет на выступление его группы в Италии в поддержку украинских защитников
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов (97431)
2
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео (38107)
3
"Я отправила скрины и сказала: "Вот это все будет в полиции". Экс-жена Узелкова заявила, что муж угрожал и запугивал ее (32759)
4
"Пани Ле сияет красотой", "Красивая – нет слов". Никитюк восхитила сеть своими новыми атмосферными фото (24220)
5
"Кива в главной роли?" Гордон показал новую версию "Собачьего сердца" с Шариковым-путинистом (22086)
6
"Такого красивого мужика прятала!", "Молодец, что вышел из тени". Цибульская перестала скрывать своего мужа. Видео (19421)
7
Тина Кароль покинула Украину. Названа страна, в которую уехала певица (17929)
8
64-летняя Стоун снялась в желтом и синем платьях для Vogue (16415)
 
 
 
 