Данилов о жителях оккупированных территорий Донбасса: "Это им с нами надо найти общий язык, а не нам с ними"

Секретарь СНБО уверен, что после деоккупации всех территорий люди, проживавшие все эти годы там, должны смириться с неделимостью Украины.

Отвечая на вопрос Мосейчук, как украинцы договорятся с жителями тех территорий Донецкой и Луганской областей, которые последние восемь лет были оккупированы, Данилов отметил, что это им с остальными украинцами найти общий язык, а не наоборот.

"У нас есть границы, и если кого-то не устраивают законы и правила, которые действуют на территории нашей страны, мы никого не держим. Мир велик. Они могут отправиться в Соединенные Штаты, в Германию, куда угодно. Либо – в Якутию, либо – в Воркуту. Где их там еще ждут? Смотрите, я хочу, чтобы вы понимали: не мы – к ним, а они – к нам. Это фундаментальная вещь", – сказал Алексей Данилов.

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Контекст: Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны. Упорные бои продолжаются на Донбассе, на южном направлении украинские Вооруженные силы проводят наступательные действия.





Видео:ТСН