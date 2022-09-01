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МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: Всякие столтенберги, макроны, байдены, эрдоганы прячут ухмылки: "Как мир не заметил квазисенсацию?" Эта война доказала: путинская армия не в состоянии защищать свою страну

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Невзоров: Мир узнал, что, в общем, на данный момент Россия очень легкая добыча. По сути, она беззащитна
Невзоров: Мир узнал, что, в общем, на данный момент Россия – очень легкая добыча. По сути, она беззащитна
Фото: Nevzorov.tv / Facebook

Вследствие войны России против Украины полностью меняется мировой порядок, а ключевые мировые игроки приходят к выводу, что Россия не в состоянии себя защитить. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский телеведущий и публицист Александр Невзоров.

Он напомнил, что на прошлой неделе исполнилось полгода, как Россия "обрушила на Украину всю свою военную немощь". 

"По самым предварительным и начальным результатам этой войны, мир все равно глобально перекраивается. Он не может не перекраиваться. Невозможно конструировать даже самую ближайшую, самую простую военно-политическую реальность без учета того, что открылось за полгода этой войны", – сказал публицист.

Он подчеркнул, что мир меняется, но абсолютно не так, как себе представлял президент РФ Владимир Путин. 

"Слабоумных в этой мировой политике не так много, как кажется. Это иллюзия, что [президент Франции Эммануэль] Макрон просто все силы тратит на то, чтобы носить свой выдающийся нос, а [президент США Джо] Байден вечно спит. Нет, они не идиоты. И вот этот перекрой, который они делают себе, ведь диаметрально противоположен тому, о чем мечтал Путин, – отметил Невзоров.  Всякие столтенберги, макроны, байдены, эрдоганы – они сейчас все прячут ухмылки. И между собой наверняка, когда собираются, корчат недоуменные рожи: "А как этот мир, который так жаден до сенсаций, как он не заметил квазисенсацию, которая полностью меняет все военно-политические расклады на планете? Как это прошло незамеченным?" Действительно, никто и не заметил. И вот все результаты этой позорной войны – поправь меня, если я не прав, – экспериментально доказывают, что разворованная, устаревшая, деморализованная путинская армия не может не только завоевывать, но и не в состоянии защищать свою страну". 

Невзоров убежден, что "в случае хоть сколько-нибудь серьезной опасности", российская армия вообще не сможет дать отпор противнику, и это новое знание для всех. 

"Полгода военного позора украинской войны – неопровержимое доказательство [этого]. А позором является все. И мир узнал, что, в общем, на данный момент Россия – очень легкая добыча. По сути, она беззащитна. Вероятно, просто настал тот день (всегда он приходит), когда Россия наконец уже до конца прокутила, проела советское наследство, уже больше нет ни шиша в карманах, а она вот по привычке завернула в ресторанчик дорогой войны – и выяснилось, что платить-то нечем. И вот она, краснея, себя хлопает по карманам – и ее вытаскивают официанты: орущую, цепляющуюся за столики – с тем, чтобы выкинуть на фиг", – описал свои впечатления о России и российской армии Невзоров. 

Публицист считает, что России "не только Украина больше не по военному карману", а вообще из российского лексикона нужно вычеркивать слова "военная победа".  

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Сегодня идет 190-й день войны. Российские оккупанты контролирует примерно 20% территории Украины. 

Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью победу в войне и деоккупацию всех захваченных Россией с 2014 года украинских территорий. 

Западные эксперты и разведки западных государств отмечали неподготовленность российской армии к большой войне в Украине, проблемы с дисциплиной и моральным духом у российских военнослужащих, логистические проблемы, которые оккупантам не удалось до конца преодолеть за шесть месяцев войны. 

Российское руководство не публикует информации о потерях в Украине. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 48,4 тыс. российских оккупантов. В британской разведке считают, что в Украине погибло минимум 10 российских генералов

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Дмитрий Гордон, Украина, Джо Байден, армия РФ, война России против Украины, Эммануэль Макрон
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