Украинцы борются за жизнь, а россияне – за унитаз б/у и порцию "боярышника". Данилов назвал пять отличий ВСУ и оккупантов

По его мнению, это одно из пяти основных и решающих отличий между тем, как воюют Украина и Россия.

Не менее важным Данилов считает рост консолидации вокруг украинского национального сопротивления в Украине, в то время как поддержка войны среди россиян падает.

В качестве третьего отличия он назвал то, что силы обороны Украины интенсивно берут на вооружение современную западную технику, а армия РФ снимает с хранения старую советскую.

Кроме того, ВСУ постоянно наращивают свой профессионализм, а оккупанты постепенно теряют преимущество в количестве, пишет секретарь СНБО.

"Украинцы борются за жизнь и будущее, россияне воюют за унитаз б/у и порцию "боярышника", – так сформулировал Данилов пятую причину.