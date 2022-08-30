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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинцы борются за жизнь, а россияне – за унитаз б/у и порцию "боярышника". Данилов назвал пять отличий ВСУ и оккупантов

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Данилов: ВСУ постоянно наращивают профессионализм, а оккупанты теряют преимущество в количестве
Данилов: ВСУ постоянно наращивают профессионализм, а оккупанты теряют преимущество в количестве
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Мобилизационный потенциал Украины постоянно усиливается, а Кремль боится всеобщего призыва, потому что это путь к внутренней дестабилизации. Об этом написал в Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его мнению, это одно из пяти основных и решающих отличий между тем, как воюют Украина и Россия.

Не менее важным Данилов считает рост консолидации вокруг украинского национального сопротивления в Украине, в то время как поддержка войны среди россиян падает.

В качестве третьего отличия он назвал то, что силы обороны Украины интенсивно берут на вооружение современную западную технику, а армия РФ снимает с хранения старую советскую.

Кроме того, ВСУ постоянно наращивают свой профессионализм, а оккупанты постепенно теряют преимущество в количестве, пишет секретарь СНБО.

"Украинцы борются за жизнь и будущее, россияне воюют за унитаз б/у и порцию "боярышника", – так сформулировал Данилов пятую причину.

https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid0ktoYmdxP9YNdWWk95R8zpCQHiL11CDYAEpDNFP7pEmmrtEmDVeDAjpyspSRoMPUUl

Теги: Россия, Украина, армия, СНБО, Кремль, призыв, армия РФ, ВСУ, война России против Украины, Алексей Данилов
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