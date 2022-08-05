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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина перехватывает стратегическую инициативу у армии РФ – Институт изучения войны

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По мнению аналитиков, Украина впервые с начала полномасштабной войны может начать активно формировать ход войны
По мнению аналитиков, Украина впервые с начала полномасштабной войны может начать активно формировать ход войны
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украина, вероятно, перехватывает стратегическую инициативу в войне и вынуждает Россию перераспределять силы и менять приоритеты усилий в ответ на украинские контрнаступательные операции. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны от 4 августа.

Российские силы все чаще перебрасывают личный состав и технику в Херсонскую и Запорожскую области, жертвуя захватом Славянска и Северска, которые они, похоже, оставили. Оккупанты также передислоцируют военную технику, в частности артиллерию и авиацию, в Крым из других регионов Украины.

Аналитики отмечают, что российские силы ранее уже отводили или приостанавливали наступательные операции на Харьков и на южном направлении, чтобы сделать приоритетным захват Луганской области. Однако тогда они сделали это по собственной инициативе, исходя из меняющихся приоритетов их командиров.

Теперь же россияне реагируют на угрозу украинского контрнаступления в Херсонской области, а не сознательно выбирают цели, на которых сосредоточить свои усилия.

"Даже после того, как украинские войска отбили попытку России захватить Киев в начале войны, россияне смогли свободно сосредоточить свои операции на востоке. Подготовка Украины к контрнаступлению в Херсоне и начальные операции этого контрнаступления в сочетании с резким ослаблением российских сил в целом, по-видимому, впервые позволяют Украине начать активно формировать ход войны", – уверены аналитики.

Контекст:

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

По состоянию на 2 августа в Херсонской области ВСУ освободили уже 53 населенных пункта.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, Херсонская область, Запорожская область, война России против Украины, контрнаступление
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