Украина перехватывает стратегическую инициативу у армии РФ – Институт изучения войны

Российские силы все чаще перебрасывают личный состав и технику в Херсонскую и Запорожскую области, жертвуя захватом Славянска и Северска, которые они, похоже, оставили. Оккупанты также передислоцируют военную технику, в частности артиллерию и авиацию, в Крым из других регионов Украины.
Аналитики отмечают, что российские силы ранее уже отводили или приостанавливали наступательные операции на Харьков и на южном направлении, чтобы сделать приоритетным захват Луганской области. Однако тогда они сделали это по собственной инициативе, исходя из меняющихся приоритетов их командиров.
Теперь же россияне реагируют на угрозу украинского контрнаступления в Херсонской области, а не сознательно выбирают цели, на которых сосредоточить свои усилия.
"Даже после того, как украинские войска отбили попытку России захватить Киев в начале войны, россияне смогли свободно сосредоточить свои операции на востоке. Подготовка Украины к контрнаступлению в Херсоне и начальные операции этого контрнаступления в сочетании с резким ослаблением российских сил в целом, по-видимому, впервые позволяют Украине начать активно формировать ход войны", – уверены аналитики.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.
По состоянию на 2 августа в Херсонской области ВСУ освободили уже 53 населенных пункта.