Украина перехватывает стратегическую инициативу у армии РФ – Институт изучения войны

По мнению аналитиков, Украина впервые с начала полномасштабной войны может начать активно формировать ход войны Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские силы все чаще перебрасывают личный состав и технику в Херсонскую и Запорожскую области, жертвуя захватом Славянска и Северска, которые они, похоже, оставили. Оккупанты также передислоцируют военную технику, в частности артиллерию и авиацию, в Крым из других регионов Украины.

Аналитики отмечают, что российские силы ранее уже отводили или приостанавливали наступательные операции на Харьков и на южном направлении, чтобы сделать приоритетным захват Луганской области. Однако тогда они сделали это по собственной инициативе, исходя из меняющихся приоритетов их командиров.

Теперь же россияне реагируют на угрозу украинского контрнаступления в Херсонской области, а не сознательно выбирают цели, на которых сосредоточить свои усилия.

"Даже после того, как украинские войска отбили попытку России захватить Киев в начале войны, россияне смогли свободно сосредоточить свои операции на востоке. Подготовка Украины к контрнаступлению в Херсоне и начальные операции этого контрнаступления в сочетании с резким ослаблением российских сил в целом, по-видимому, впервые позволяют Украине начать активно формировать ход войны", – уверены аналитики.