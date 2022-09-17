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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Говорить об окончании войны рано. Хотелось бы, чтобы россияне расслабились – Зеленский

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Зеленский "пресек любые попытки" говорить о том, что война входит в завершающую фазу, пишет Reuters
Зеленский "пресек любые попытки" говорить о том, что война входит в завершающую фазу, пишет Reuters
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценивает результаты контрнаступления, но считает, что "говорить об окончании войны рано". Об этом он заявил в интервью Reuters, которое вышло 16 сентября.

Как пишет агентство, президент Украины в ходе беседы о контрнаступлении "пресек любые попытки" говорить о том, что война входит в завершающую фазу. 

Если бы Украина не начала контрнаступление, поставки западного вооружения сократились бы, считает Зеленский. Освобождение территорий от оккупантов, по его мнению, в вопросе поставок вооружений – это шаг, "который повлиял или повлияет на решения некоторых других стран".

По словам Зеленского, Украина хотела бы получать больше оборонной помощи от Турции, Южной Кореи, арабских стран. 

Журналисты спросили, есть ли у него возможность расслабиться на 205-й день полномасштабного вторжения. Зеленский ответил, что он "очень хотел бы, чтобы россияне расслабились". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Под временной российской оккупацией сейчас находятся часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и малая часть Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев. На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Турция, Южная Корея, вооружение, помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, контрнаступление
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