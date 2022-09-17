Говорить об окончании войны рано. Хотелось бы, чтобы россияне расслабились – Зеленский

Зеленский "пресек любые попытки" говорить о том, что война входит в завершающую фазу, пишет Reuters Фото: president.gov.ua

Как пишет агентство, президент Украины в ходе беседы о контрнаступлении "пресек любые попытки" говорить о том, что война входит в завершающую фазу.

Если бы Украина не начала контрнаступление, поставки западного вооружения сократились бы, считает Зеленский. Освобождение территорий от оккупантов, по его мнению, в вопросе поставок вооружений – это шаг, "который повлиял или повлияет на решения некоторых других стран".

По словам Зеленского, Украина хотела бы получать больше оборонной помощи от Турции, Южной Кореи, арабских стран.

Журналисты спросили, есть ли у него возможность расслабиться на 205-й день полномасштабного вторжения. Зеленский ответил, что он "очень хотел бы, чтобы россияне расслабились".

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