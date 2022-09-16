Украина согласится на экспорт российского аммиака через свою территорию, только если РФ вернет украинских военнопленных – Зеленский

По словам главы государства, такое предложение он сделал ООН, которая хочет возобновить поставки российского аммиака на рынки Запада (используется как удобрение).
В то же время в Кремле инициативу президента Украины считают неуместной.
"Разве люди и аммиак – это одно и то же?" – сказал в комментарии российскому пропагандистскому агентству ТАСС спикер президента РФ Дмитрий Песков.
Между Россией и Украиной проложен аммиакопровод, конечная точка которого – Одесский припортовый завод. Через него до 24 февраля, когда Россия открыто вторглась в Украину, экспортировался аммиак российских компаний "Тольяттиазот" и "Минудобрения", пишет "Экономическая правда".
Зеленский заявил, что во время контрнаступления Украины в Харьковской области были взяты в плен сотни российских военнослужащих. Однако РФ удерживает больше украинских солдат, чем Украина имеет российских военнопленных, добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, неизвестно, но Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с "Азовстали" вывели 2,5 тыс. украинских воинов.
По информации "Медийной инициативы за права человека" на 11 июля, в плену у россиян могут быть около 7 тыс. украинских военнослужащих и гражданских, сообщает "Настоящее время".
Глава Международного комитета Красного Креста признал, что не может обеспечить безопасность захваченных в Украине пленных.