Украина согласится на экспорт российского аммиака через свою территорию, только если РФ вернет украинских военнопленных – Зеленский

По словам главы государства, такое предложение он сделал ООН, которая хочет возобновить поставки российского аммиака на рынки Запада (используется как удобрение).

В то же время в Кремле инициативу президента Украины считают неуместной.

"Разве люди и аммиак – это одно и то же?" – сказал в комментарии российскому пропагандистскому агентству ТАСС спикер президента РФ Дмитрий Песков.

Между Россией и Украиной проложен аммиакопровод, конечная точка которого – Одесский припортовый завод. Через него до 24 февраля, когда Россия открыто вторглась в Украину, экспортировался аммиак российских компаний "Тольяттиазот" и "Минудобрения", пишет "Экономическая правда".

Зеленский заявил, что во время контрнаступления Украины в Харьковской области были взяты в плен сотни российских военнослужащих. Однако РФ удерживает больше украинских солдат, чем Украина имеет российских военнопленных, добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)