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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина согласится на экспорт российского аммиака через свою территорию, только если РФ вернет украинских военнопленных – Зеленский

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РФ удерживает больше украинских солдат, чем Украина имеет российских военнопленных, отметил Зеленский
РФ удерживает больше украинских солдат, чем Украина имеет российских военнопленных, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters, опубликованном 16 сентября, что согласится на поставки аммиака из РФ через территорию Украины только в обмен на удерживаемых в России украинских военнопленных.

По словам главы государства, такое предложение он сделал ООН, которая хочет возобновить поставки российского аммиака на рынки Запада (используется как удобрение).

В то же время в Кремле инициативу президента Украины считают неуместной.

"Разве люди и аммиак – это одно и то же?" – сказал в комментарии российскому пропагандистскому агентству ТАСС спикер президента РФ Дмитрий Песков.

Между Россией и Украиной проложен аммиакопровод, конечная точка которого – Одесский припортовый завод. Через него до 24 февраля, когда Россия открыто вторглась в Украину, экспортировался аммиак российских компаний "Тольяттиазот" и "Минудобрения", пишет "Экономическая правда".

Зеленский заявил, что во время контрнаступления Украины в Харьковской области были взяты в плен сотни российских военнослужащих. Однако РФ удерживает больше украинских солдат, чем Украина имеет российских военнопленных, добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, неизвестно, но Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с "Азовстали" вывели 2,5 тыс. украинских воинов.

По информации "Медийной инициативы за права человека" на 11 июля, в плену у россиян могут быть около 7 тыс. украинских военнослужащих и гражданских, сообщает "Настоящее время".

Глава Международного комитета Красного Креста признал, что не может обеспечить безопасность захваченных в Украине пленных.

Теги: Россия, Украина, ООН, военные, Дмитрий Песков, экспорт, пленные, Владимир Зеленский, война России против Украины, военнослужащий, президент, интервью, контрнаступление
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