Мир нуждается в удобрениях из России, ведутся переговоры об их поставках через Украину – генсек ООН

"Мы в настоящий момент обсуждаем возможность экспорта российского аммиака по тем же каналам, по трубопроводу, который пересекает Украину", – заявил он.
По словам Гутерриша, это обсуждается Организацией Объединенных Наций и с привлечением Турции, как и "зерновое соглашение" относительно продукции из Украины.
"Проблема, которую необходимо решить, – это доступ российских продуктов питания и удобрений на международные рынки. Есть еще ряд препятствий. И мы делаем все и работаем с США, работаем с ЕС, работаем с другими партнерами, чтобы убедиться, что [...] санкции не распространяются на продукты питания и удобрения", – объяснил он.
Генсек ООН утверждает, что из-за недостатка удобрений "во многих частях мира люди не засевают и не засаживают всю имеющуюся у них землю".
Гутерриш считает, что подобное соглашение, если оно будет достигнуто, "создаст условия" для продления сроков "зернового соглашения", которое может быть пересмотрено через 120 дней после его начала.
Между Россией и Украиной проложен аммиакопровод, конечная точка которого – Одесский припортовый завод. Через него до 24 февраля, когда Россия открыто вторглась в Украину, экспортировался аммиак российских компаний "Тольяттиазот" и "Минудобрения", пишет "Экономическая правда".
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
7 сентября Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.
Зеленский назвал лживым заявление Путина. "54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть этого объема, кстати, опять-таки, направляется затем в азиатские и африканские страны", – сказал президент Украины 8 сентября.
Всего из украинских портов вышли 134 судна с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки, отметили в Мининфраструктуры 14 сентября.
С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и КНДР.