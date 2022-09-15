Мир нуждается в удобрениях из России, ведутся переговоры об их поставках через Украину – генсек ООН

Гутерриш: Работаем с партнерами, чтобы убедиться, что санкции не распространяются на продукты питания и удобрения Фото: EPA

"Мы в настоящий момент обсуждаем возможность экспорта российского аммиака по тем же каналам, по трубопроводу, который пересекает Украину", – заявил он.

По словам Гутерриша, это обсуждается Организацией Объединенных Наций и с привлечением Турции, как и "зерновое соглашение" относительно продукции из Украины.

"Проблема, которую необходимо решить, – это доступ российских продуктов питания и удобрений на международные рынки. Есть еще ряд препятствий. И мы делаем все и работаем с США, работаем с ЕС, работаем с другими партнерами, чтобы убедиться, что [...] санкции не распространяются на продукты питания и удобрения", – объяснил он.

Генсек ООН утверждает, что из-за недостатка удобрений "во многих частях мира люди не засевают и не засаживают всю имеющуюся у них землю".

Гутерриш считает, что подобное соглашение, если оно будет достигнуто, "создаст условия" для продления сроков "зернового соглашения", которое может быть пересмотрено через 120 дней после его начала.

Между Россией и Украиной проложен аммиакопровод, конечная точка которого – Одесский припортовый завод. Через него до 24 февраля, когда Россия открыто вторглась в Украину, экспортировался аммиак российских компаний "Тольяттиазот" и "Минудобрения", пишет "Экономическая правда".