Зеленский о контрнаступлении: Хвастаться будем, когда восстановим контроль над всей нашей границей

"Мы четко понимаем, что делаем, – сказал он в ответ на вопрос о последней информации о контрнаступлении на юге и востоке Украины. – Военнослужащие выполняют задачи, которые до этого были разработаны. Первая операция была выполнена абсолютно в те сроки, на которые все мы рассчитывали".

Зеленский сказал, что не готов рассказывать деталей о продолжении наступления.

"Мы готовились, была информационная тишина. Эта тишина дала нам победу и возможность правильно подготовиться, сделать неприятный сюрприз врагу. Я считаю, что мы должны действовать по такой же тактике. Хвастаться будем, наверное, после того, как восстановим весь контроль над всей нашей границей. Это окончательная цель", – добавил он.

Президент считает, что Украина добилась успеха в ходе контрнаступления, и ожидает, что успехи ВСУ на поле боя продолжатся.

"Он [успех] зависит от многих факторов. Безусловно, от стойкости разных субъектов. Главное – это стойкость наших военных, они это демонстрируют постоянно, в этом у меня нет сомнений. Стойкость нашего народа, нашего информационного пространства, объединяющего государство. Стойкость наших партнеров: объединенных ЕС с США, Канадой, Австралией и другими государствами, включая азиатские. Очень хотелось бы, чтобы эта стойкость в объединении также осталась. От нее зависят поставки гуманитарной, финансовой помощи, но прежде всего – поставки оружия. От этого в целом зависит наша способность. Я думаю, от всех этих факторов зависит общий характер и... ветер перемен, скажем так", – добавил он.