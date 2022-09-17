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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о контрнаступлении: Хвастаться будем, когда восстановим контроль над всей нашей границей

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Зеленский: Информационная тишина дала нам победу и возможность правильно подготовиться, сделать неприятный сюрприз врагу
Зеленский: Информационная тишина дала нам победу и возможность правильно подготовиться, сделать неприятный сюрприз врагу
Фото: president.gov.ua

Информационная тишина, в которой ведется контрнаступление сил обороны Украины на востоке и юге, была результативной. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью агентству Reuters, видеозапись беседы опубликовали в Telegram-канале президента.

"Мы четко понимаем, что делаем, – сказал он в ответ на вопрос о последней информации о контрнаступлении на юге и востоке Украины. – Военнослужащие выполняют задачи, которые до этого были разработаны. Первая операция была выполнена абсолютно в те сроки, на которые все мы рассчитывали".

Зеленский сказал, что не готов рассказывать деталей о продолжении наступления.

"Мы готовились, была информационная тишина. Эта тишина дала нам победу и возможность правильно подготовиться, сделать неприятный сюрприз врагу. Я считаю, что мы должны действовать по такой же тактике. Хвастаться будем, наверное, после того, как восстановим весь контроль над всей нашей границей. Это окончательная цель", – добавил он.

Президент считает, что Украина добилась успеха в ходе контрнаступления, и ожидает, что успехи ВСУ на поле боя продолжатся.

"Он [успех] зависит от многих факторов. Безусловно, от стойкости разных субъектов. Главное – это стойкость наших военных, они это демонстрируют постоянно, в этом у меня нет сомнений. Стойкость нашего народа, нашего информационного пространства, объединяющего государство. Стойкость наших партнеров: объединенных ЕС с США, Канадой, Австралией и другими государствами, включая азиатские. Очень хотелось бы, чтобы эта стойкость в объединении также осталась. От нее зависят поставки гуманитарной, финансовой помощи, но прежде всего – поставки оружия. От этого в целом зависит наша способность. Я думаю, от всех этих факторов зависит общий характер и... ветер перемен, скажем так", – добавил он.

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Под временной российской оккупацией сейчас находятся часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и малая часть Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев. На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

Зеленский 16 сентября заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако наступление, по словам президента, идет успешно.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Канада, военные, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, деоккупация, контрнаступление
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