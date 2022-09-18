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ВОЙНА В УКРАИНЕ

18 сентября оккупанты обстреляли Никопольский район. Два человека погибли, три ранены – глава Днепропетровской ОВА

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Оккупанты вновь обстреляли Днепропетровскую область
Оккупанты вновь обстреляли Днепропетровскую область
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские войска днем 18 сентября четыре раза обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

Оккупанты из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии обстреляли Никопольскую, Червоногригорьевскую и Покровскую общины.

"Направили на мирных людей более 60 снарядов. В общинах есть разрушения. Их масштабы уточняются. На месте работают спасатели и полиция. [...] Двое мужчин погибли. Еще двое мужчин и женщина ранены", – написал он.

Контекст:

Российские оккупанты регулярно обстреливают Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Никополь находится под постоянными обстрелами РФ. Он расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, Град, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
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