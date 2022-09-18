18 сентября оккупанты обстреляли Никопольский район. Два человека погибли, три ранены – глава Днепропетровской ОВА

Оккупанты из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии обстреляли Никопольскую, Червоногригорьевскую и Покровскую общины.

"Направили на мирных людей более 60 снарядов. В общинах есть разрушения. Их масштабы уточняются. На месте работают спасатели и полиция. [...] Двое мужчин погибли. Еще двое мужчин и женщина ранены", – написал он.