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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне ночью атаковали Никопольский район "Градами" и тяжелой артиллерией

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Россияне не прекращают атаковать жилые кварталы
Россияне не прекращают атаковать жилые кварталы
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты ночью продолжили обстреливать Днепропетровскую область. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне всю ночь накрывали Никопольщину "Градами" и тяжелой артиллерией… Под огонь попали три общины района – Никопольская, Марганецкая и Мировская. Враг атаковал шесть раз – выпустил на мирные города и села более 90 смертоносных снарядов", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, люди не пострадали. Повреждены или разрушены дома, автомобили, лицей, цех промышленного предприятия, газопроводы и линии электропередач. В одном из сел Мировской общины исчезла связь. Масштабы разрушений уточняются.

В других районах области ночью были воздушные тревоги, но обошлось без атак и сейчас спокойно, отметил Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

В частности, 16 сентября были обстреляны НикопольКривой РогЗеленодольская община, Марганец. За день по области было выпущено пять "Искандеров", три из которых сбила ПВО, сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

Теги: Днепропетровская область, газопровод, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, разрушения
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