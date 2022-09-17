Россияне ночью атаковали Никопольский район "Градами" и тяжелой артиллерией

"Россияне всю ночь накрывали Никопольщину "Градами" и тяжелой артиллерией… Под огонь попали три общины района – Никопольская, Марганецкая и Мировская. Враг атаковал шесть раз – выпустил на мирные города и села более 90 смертоносных снарядов", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, люди не пострадали. Повреждены или разрушены дома, автомобили, лицей, цех промышленного предприятия, газопроводы и линии электропередач. В одном из сел Мировской общины исчезла связь. Масштабы разрушений уточняются.
В других районах области ночью были воздушные тревоги, но обошлось без атак и сейчас спокойно, отметил Резниченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
В частности, 16 сентября были обстреляны Никополь, Кривой Рог, Зеленодольская община, Марганец. За день по области было выпущено пять "Искандеров", три из которых сбила ПВО, сообщил глава областного совета Николай Лукашук.