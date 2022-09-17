Россияне ночью атаковали Никопольский район "Градами" и тяжелой артиллерией

"Россияне всю ночь накрывали Никопольщину "Градами" и тяжелой артиллерией… Под огонь попали три общины района – Никопольская, Марганецкая и Мировская. Враг атаковал шесть раз – выпустил на мирные города и села более 90 смертоносных снарядов", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, люди не пострадали. Повреждены или разрушены дома, автомобили, лицей, цех промышленного предприятия, газопроводы и линии электропередач. В одном из сел Мировской общины исчезла связь. Масштабы разрушений уточняются.

В других районах области ночью были воздушные тревоги, но обошлось без атак и сейчас спокойно, отметил Резниченко.

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