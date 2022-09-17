Оккупанты за сутки нанесли по Украине четыре ракетных и 24 авиаудара – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании временно захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает наши позиции вдоль линии столкновения, проводит мероприятия по перегруппировке войск по отдельным направлениям, вводит резервы и ведет воздушную разведку", – рассказали в Генштабе.
В ведомстве подчеркнули, что противник продолжает наносить удары по жилищам мирных жителей и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая законы и обычаи ведения войны и нормы Международного гуманитарного права.
От авиационных, ракетных ударов и применения РСЗО пострадала инфраструктура более 58 населенных пунктов. В частности, это Харьков, Золочев, Дружковка, Северск, Закотное, Нью-Йорк, Веселянка, Марьинка, Красногоровка, Полтавка, Малые Щербаки, Мирное, Великое Артаково, Кривой Рог, Никополь, Ольговское, Запорожье, Орехов, Миролюбовка, Очаков и Сухой Ставок.
На волынском, полесском и северском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях оккупанты вели обстрелы из танков, минометов и артиллерии. От огня россиян пострадали, в частности, Авдеевка, Веселое, Опытное, Нетайлово, Зеленое Поле, Полтавка и Новополье.
На южнобужском направлении оккупанты совершали обстрелы по линии столкновения. Под огонь врага попали более 26 населенных пунктов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара высокоточными ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.
По данным президента Украины Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет.