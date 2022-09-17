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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки нанесли по Украине четыре ракетных и 24 авиаудара – Генштаб ВСУ

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От атак россиян 16 сентября пострадала инфраструктура более 58 населенных пунктов
От атак россиян 16 сентября пострадала инфраструктура более 58 населенных пунктов
Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування / Facebook

За минувшие сутки россияне нанесли по территории Украины четыре ракетных, 24 авиационных удара и совершили 72 обстрела из систем реактивной артиллерии. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 17 сентября.

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании временно захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает наши позиции вдоль линии столкновения, проводит мероприятия по перегруппировке войск по отдельным направлениям, вводит резервы и ведет воздушную разведку", – рассказали в Генштабе.

В ведомстве подчеркнули, что противник продолжает наносить удары по жилищам мирных жителей и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая законы и обычаи ведения войны и нормы Международного гуманитарного права.

От авиационных, ракетных ударов и применения РСЗО пострадала инфраструктура более 58 населенных пунктов. В частности, это Харьков, Золочев, Дружковка, Северск, Закотное, Нью-Йорк, Веселянка, Марьинка, Красногоровка, Полтавка, Малые Щербаки, Мирное, Великое Артаково, Кривой Рог, Никополь, Ольговское, Запорожье, Орехов, Миролюбовка, Очаков и Сухой Ставок.

На волынском, полесском и северском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях оккупанты вели обстрелы из танков, минометов и артиллерии. От огня россиян пострадали, в частности, Авдеевка, Веселое, Опытное, Нетайлово, Зеленое Поле, Полтавка и Новополье.

На южнобужском направлении оккупанты совершали обстрелы по линии столкновения. Под огонь врага попали более 26 населенных пунктов.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара высокоточными ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

По данным президента Украины Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет

Теги: Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Харьковская область, Днепропетровская область, Северск, Запорожская область, Марьинка, Закотное, Дружковка, Авдеевка, Красногоровка, Никополь, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, Очаков, Нью-Йорк Донецкой области, Золочев, Орехов
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