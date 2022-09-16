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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область, есть пострадавшие – глава облсовета

Оккупанты обстреливают Днепропетровскую область регулярно
Оккупанты обстреливают Днепропетровскую область регулярно
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook

16 сентября российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область в районе Марганца, сообщил в Facebook глава областного совета Николай Лукашук.

"Вечером враг дважды обстрелял Марганецкую общину – из ствольной артиллерии и "Градов". Разрушен один частный жилой дом и газопровод. Два человека госпитализированы", – написал он.

Также Лукашук отметил, что в двух районах региона нашли остатки ракет.

"Остатки сбитой нашей ПВО ракеты нашли в Синельниковском районе. Без жертв. Безопасные обломки еще одной – найдены в Камянском районе. Там тоже без пострадавших", – объяснил глава облсовета.

https://www.facebook.com/MVLukashuk/posts/pfbid0Y7AdiVd74Puo4dGkNo1wYhELDP4bmqrJ553bUqyMxizuxLtha1AdAXZzFr2WQQ4rl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

В частности, 16 сентября были обстреляны Никополь, Кривой Рог, Зеленодольская община.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Днепропетровская область, ПВО, Град, артиллерия, вторжение, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, Александр Лукашук, российские оккупанты
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