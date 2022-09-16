Оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область, есть пострадавшие – глава облсовета

"Вечером враг дважды обстрелял Марганецкую общину – из ствольной артиллерии и "Градов". Разрушен один частный жилой дом и газопровод. Два человека госпитализированы", – написал он.

Также Лукашук отметил, что в двух районах региона нашли остатки ракет.

"Остатки сбитой нашей ПВО ракеты нашли в Синельниковском районе. Без жертв. Безопасные обломки еще одной – найдены в Камянском районе. Там тоже без пострадавших", – объяснил глава облсовета.

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