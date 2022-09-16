Оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область, есть пострадавшие – глава облсовета

"Вечером враг дважды обстрелял Марганецкую общину – из ствольной артиллерии и "Градов". Разрушен один частный жилой дом и газопровод. Два человека госпитализированы", – написал он.
Также Лукашук отметил, что в двух районах региона нашли остатки ракет.
"Остатки сбитой нашей ПВО ракеты нашли в Синельниковском районе. Без жертв. Безопасные обломки еще одной – найдены в Камянском районе. Там тоже без пострадавших", – объяснил глава облсовета.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
В частности, 16 сентября были обстреляны Никополь, Кривой Рог, Зеленодольская община.