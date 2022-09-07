Ночью оккупанты дважды обстреливали Днепропетровскую область – глава ОВА

Резниченко сообщил, что пострадавших в результате обстрела нет Фото: Валентин Резніченко / Facebook

"Ночь с одной тревогой и двумя обстрелами… Враг держал под прицелом Никопольский район. Накрывал его из "Градов", минометов и тяжелой артиллерии. Ударил по Никополю и Марганецкой общине", – говорится в сообщении.

По словам Резниченко, в результате обстрела никто не пострадал, масштабы разрушений выясняются.