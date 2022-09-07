Ночью оккупанты дважды обстреливали Днепропетровскую область – глава ОВА

"Ночь с одной тревогой и двумя обстрелами… Враг держал под прицелом Никопольский район. Накрывал его из "Градов", минометов и тяжелой артиллерии. Ударил по Никополю и Марганецкой общине", – говорится в сообщении.
По словам Резниченко, в результате обстрела никто не пострадал, масштабы разрушений выясняются.
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Он практически ежедневно обстреливается ствольной и реактивной артиллерией оккупантов.
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил 4 сентября, что российские военные выпустили по территории Украины 3,5 тыс. ракет.