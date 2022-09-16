Оккупанты ночью трижды обстреляли Никополь, в городе произошло четыре пожара, ранена женщина – ОВА

В результате обстрелов в Никополе повреждено 11 многоэтажных и частных домов Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Шесть ночных обстрелов Никопольского и Криворожского районов. Россияне били из "Градов" и тяжелой артиллерии по четырем общинам. Горячее всего было в Никополе. Три обстрела. Более 40 российских снарядов. Ранена 57-летняя женщина", – написал Резниченко.

По его словам, в городе повреждено 11 многоэтажных и частных домов, лицей, детский сад, центр социального обслуживания, несколько предприятий, газопроводы и линии электропередачи.

В результате обстрелов в городе произошло четыре пожара. Спасатели уже устранили возгорания.

В Червоногригоровской общине повреждены три многоэтажки и магазин. Люди не пострадали.

В Марганецкой и Зеленодольской общинах также обошлось без пострадавших.

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