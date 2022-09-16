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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью трижды обстреляли Никополь, в городе произошло четыре пожара, ранена женщина – ОВА

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В результате обстрелов в Никополе повреждено 11 многоэтажных и частных домов
В результате обстрелов в Никополе повреждено 11 многоэтажных и частных домов
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты прошедшей ночью трижды обстреляли Никополь Днепропетровской области. Об этом в Telegram 16 сентября сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Шесть ночных обстрелов Никопольского и Криворожского районов. Россияне били из "Градов" и тяжелой артиллерии по четырем общинам. Горячее всего было в Никополе. Три обстрела. Более 40 российских снарядов. Ранена 57-летняя женщина", – написал Резниченко.

По его словам, в городе повреждено 11 многоэтажных и частных домов, лицей, детский сад, центр социального обслуживания, несколько предприятий, газопроводы и линии электропередачи.

В результате обстрелов в городе произошло четыре пожара. Спасатели уже устранили возгорания.

В Червоногригоровской общине повреждены три многоэтажки и магазин. Люди не пострадали.

В Марганецкой и Зеленодольской общинах также обошлось без пострадавших.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Город находится под постоянными обстрелами РФ.

Теги: Россия, Украина, пожар, Днепропетровская область, Никополь, спасатели, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, пострадавшие, российские оккупанты
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