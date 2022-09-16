Россияне убили двух мужчин в Великой Костромке, еще один ранен – Днепропетровская ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.
"Попали по центру Великой Костромки. В селе есть разрушения. Масштабы выясняются, – написал руководитель ОВА. – Россияне убили в Великой Костромке двух мужчин – 48 и 52 лет. Еще один человек ранен. Он находится в больнице. Его состояние медики оценивают как средней тяжести".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Его практически ежедневно обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии оккупанты.