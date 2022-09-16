Россияне убили двух мужчин в Великой Костромке, еще один ранен – Днепропетровская ОВА

Оккупанты обстреляли Великую Костромку из тяжелой артиллерии, рассказал Резниченко Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Попали по центру Великой Костромки. В селе есть разрушения. Масштабы выясняются, – написал руководитель ОВА. – Россияне убили в Великой Костромке двух мужчин – 48 и 52 лет. Еще один человек ранен. Он находится в больнице. Его состояние медики оценивают как средней тяжести".

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