Оккупанты ночью обстреливали Днепропетровскую область из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии – глава ОВА

Оккупанты открывали огонь из реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган" и тяжелой артиллерии.

"Никопольский накрыли огнем трижды. Попали по трем общинам – Никопольской, Марганецкой и Червоногригоровской. Обошлось без погибших и раненых. Повреждены частные дома, лицей и электросети", – написал он.

По словам Резниченко, масштабы разрушений уточняются.

В Криворожском районе войска РФ нанесли удар по Зеленодольской общине. Повреждены дома и газопровод. Люди не пострадали.

Война России против Украины. Главное (обновляется)