Оккупанты ночью обстреливали Днепропетровскую область из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии – глава ОВА

Оккупанты открывали огонь из реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган" и тяжелой артиллерии.
"Никопольский накрыли огнем трижды. Попали по трем общинам – Никопольской, Марганецкой и Червоногригоровской. Обошлось без погибших и раненых. Повреждены частные дома, лицей и электросети", – написал он.
По словам Резниченко, масштабы разрушений уточняются.
В Криворожском районе войска РФ нанесли удар по Зеленодольской общине. Повреждены дома и газопровод. Люди не пострадали.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Он практически ежедневно обстреливается ствольной и реактивной артиллерией оккупантов.
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил 4 сентября, что российские военные выпустили по территории Украины 3,5 тыс. ракет.