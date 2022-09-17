Вилкул об обстрелах россиянами Кривого Рога: За три дня – 13 крылатых ракет. Орки просто пытались смыть водой три района города

Каждое новое попадание ракет оккупантов создает новые разрушения в Кривом Роге и очень усложняет аварийные работы, отметил Вилкул Фото: president.gov.ua

Об этом 16 сентября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook, сказал глава военной администрации города Александр Вилкул.

"Это террористические акты в самом прямом их смысле. То есть орки просто пытались смыть водой три района города, в которых проживает более 150 тыс. человек. За три дня – 13 крылатых ракет. "Искандеры", "Иксы" и самые дорогие российские ракеты, которых у них всего несколько десятков, – "Кинжал". Выглядит, как безумие, но это наша действительность", – сказал Вилкул.

По его словам, каждое новое попадание оккупантов создает новые разрушения и очень усложняет аварийные работы.

"Подводя промежуточные итоги этих трех дней, отмечу, что уровень воды в реке Ингулец, которая течет по городу, уже возвращен к обычному. Но на самих гидротехнических сооружениях восстановительные работы продолжаются – разрушения очень серьезны. И при этом каждый день – дополнительные разрушения. Наблюдается повышение уровня грунтовых вод, но это временное. Не страшно", – подчеркнул глава Криворожской военной администрации.

Как рассказал Вилкул, подтопление жилых домов в городе ликвидировано, с помощью мотопомп продолжается откачка воды с придомовых территорий.

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