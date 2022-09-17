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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вилкул об обстрелах россиянами Кривого Рога: За три дня – 13 крылатых ракет. Орки просто пытались смыть водой три района города

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Каждое новое попадание ракет оккупантов создает новые разрушения в Кривом Роге и очень усложняет аварийные работы, отметил Вилкул
Каждое новое попадание ракет оккупантов создает новые разрушения в Кривом Роге и очень усложняет аварийные работы, отметил Вилкул
Фото: president.gov.ua

Российские оккупационные войска три дня подряд бьют крылатыми ракетами по объектам критической инфраструктуры Кривого Рога, связанным исключительно с гражданским населением.

Об этом 16 сентября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook, сказал глава военной администрации города Александр Вилкул.

"Это террористические акты в самом прямом их смысле. То есть орки просто пытались смыть водой три района города, в которых проживает более 150 тыс. человек. За три дня – 13 крылатых ракет. "Искандеры", "Иксы" и самые дорогие российские ракеты, которых у них всего несколько десятков, – "Кинжал". Выглядит, как безумие, но это наша действительность", – сказал Вилкул.

По его словам, каждое новое попадание оккупантов создает новые разрушения и очень усложняет аварийные работы.

"Подводя промежуточные итоги этих трех дней, отмечу, что уровень воды в реке Ингулец, которая течет по городу, уже возвращен к обычному. Но на самих гидротехнических сооружениях восстановительные работы продолжаются – разрушения очень серьезны. И при этом каждый день – дополнительные разрушения. Наблюдается повышение уровня грунтовых вод, но это временное. Не страшно", – подчеркнул глава Криворожской военной администрации.

Как рассказал Вилкул, подтопление жилых домов в городе ликвидировано, с помощью мотопомп продолжается откачка воды с придомовых территорий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/OleksandrVilkul/videos/1275534449868535/

Контекст:

14 сентября РФ дважды за вечер атаковала ракетами Кривой Рог Днепропетровской области, сообщил Вилкул. После этого несколько районов Кривого Рога остались без воды.

Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам Вилкула, оккупанты выпустили шесть ракет по дамбе Карачуновского водохранилища.

15-го и 16 сентября россияне продолжили обстрелы по району гидротехнических сооружений Кривого Рога.

ПВО воздушного командования "Восток" 16 сентября сбила три крылатые ракеты оккупантов, которые были нацелены по трем районам Днепропетровской области. По словам Вилкула, они летели в направлении Кривого Рога.

Теги: Россия, Украина, Александр Вилкул, Кривой Рог, авария, Днепропетровская область, террористы, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, инфраструктура, население, крылатая ракета, российские оккупанты
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