Путин заявил, что оккупанты нанесли по Украине "пару ударов чувствительных" в ответ на попытки причинить ущерб инфраструктуре РФ

Об этом глава Кремля сказал на пресс-конференции 16 сентября по итогам поездки в Узбекистан, мероприятие транслировалось на YouTube-канале "Рупор Москвы".

"Мы действительно достаточно сдержанно на это отвечаем. Но до поры до времени. Совсем недавно вооруженные силы РФ нанесли там пару ударов чувствительных [по Украине], будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным", – пригрозил Путин.

В ночь на 16 сентября в городе Валуйки (Белгородская область, РФ) раздались взрывы и исчез свет. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил об обстреле населенного пункта.

Гладков традиционно обвинил в обстреле Вооруженные силы Украины. В то же время в местных пабликах выкладывают видео, на которых видно, что в РФ взорвалась ракета, выпущенная с российской же территории.

С территории Белгородской обрасти регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.

Власти Белгородской области неоднократно заявляли о том, что приграничные районы якобы обстреливаются со стороны Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)