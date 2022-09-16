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Путин заявил, что оккупанты нанесли по Украине "пару ударов чувствительных" в ответ на попытки причинить ущерб инфраструктуре РФ

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Ответ на попытки нанести ущерб гражданской инфраструктуре РФ "будет серьезным", пригрозил Путин
Ответ на попытки нанести ущерб гражданской инфраструктуре РФ "будет серьезным", пригрозил Путин
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сообщил о попытках нанести ущерб гражданской инфраструктуре РФ.

Об этом глава Кремля сказал на пресс-конференции 16 сентября по итогам поездки в Узбекистан, мероприятие транслировалось на YouTube-канале "Рупор Москвы".  

"Мы действительно достаточно сдержанно на это отвечаем. Но до поры до времени. Совсем недавно вооруженные силы РФ нанесли там пару ударов чувствительных [по Украине], будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным", – пригрозил Путин.

В ночь на 16 сентября в городе Валуйки (Белгородская область, РФ) раздались взрывы и исчез свет. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил об обстреле населенного пункта.

Гладков традиционно обвинил в обстреле Вооруженные силы Украины. В то же время в местных пабликах выкладывают видео, на которых видно, что в РФ взорвалась ракета, выпущенная с российской же территории.

С территории Белгородской обрасти регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.

Власти Белгородской области неоднократно заявляли о том, что приграничные районы якобы обстреливаются со стороны Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вечером 11 сентября в ряде областей Украины начались перебои со светом и водоснабжением. О проблемах сообщали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Как позже сообщили местные власти, причиной стали ракетные удары оккупантов по объектам украинской инфраструктуры под Харьковом.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что россияне нанесли ракетные удары по Харьковской ТЭЦ-5.

14 сентября РФ дважды за вечер атаковала ракетами Кривой Рог Днепропетровской области, сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул. После этого несколько районов Кривого Рога остались без воды.

Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам Вилкула, оккупанты выпустили шесть ракет по дамбе Карачуновского водохранилища.

15-го и 16 сентября россияне продолжили обстрелы по району гидротехнических сооружений Кривого Рога.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Узбекистан, угрозы, обстрелы, война России против Украины, ущерб, пресс-конференция, инфраструктура
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