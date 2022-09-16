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"И все это сделала наша же армия". В Валуйках Белгородской области ночью раздались взрывы, губернатор заявил об одном погибшем

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В районе Валуек "как обычно, были вылеты, но одна ракета сбилась с курса", пишут в местных пабликах
В районе Валуек "как обычно, были вылеты, но одна ракета сбилась с курса", пишут в местных пабликах
Фото: tripadvisor.com (иллюстративное)

В городе Валуйки в Белгородской области РФ в ночь на 16 сентября раздались взрывы и исчез свет. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил в Telegram об обстреле населенного пункта.

По его словам, в Валуйках "система ПВО сработала, но есть разрушения на земле".

"Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов по улице Школьная и трех машин", – написал он.

По словам Гладкова, один мирный житель погиб, двое пострадали. 

Ранним утром 16 сентября губернатор заявил, что в Валуйках полностью восстановлена подача электричества в социальные учреждения и жилые дома, кроме улицы Школьной.

Гладков традиционно обвинил в обстреле Вооруженные силы Украины. В то же время в местных пабликах выкладывают видео, на которых видно, что в РФ взорвалась ракета, выпущенная с российской же территории.

"Пишут, что свет отсутствует, возможно попадание в энергетическую инфраструктуру, про жертвы на данный момент ничего неизвестно. И все это сделала наша же армия, бл...дь. На видео хорошо виден этот момент", – прокомментировали ситуацию в паблике "Белгородский осведомитель" вскоре после взрывов. 

По версии админов, в районе Валуек "как обычно, были вылеты, но одна ракета сбилась с курса".

"Хорошо видно, что это именно вылеты, причем высота крайне низкая (не как обычно). Будто бы изначально пытались по нам же и попасть..." – добавили в этом же канале позднее. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С территории Белгородской обрасти регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.

Власти Белгородской области неоднократно заявляли о том, что приграничные районы якобы обстреливаются со стороны Украины.

Теги: взрыв, электричество, ПВО, электроснабжение, Белгородская область, война России против Украины, губернатор, инфраструктура
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