Возле украинских границ РФ разместила 800 единиц авиации

Россия у границ с Украиной сконцентрировала более 800 единиц авиации, рассказал Игнат Фото: depositphotos.com

"Противник сосредоточил вокруг Украины около 800 летательных аппаратов, которые размещены на 40 военных аэродромах. Используются аэродромы Беларуси, России и временно оккупированного Крыма", – сказал Игнат.

По его словам, у границ с Украиной находятся 430 российских самолетов и 340 вертолетов. Оккупанты используют истребители для патрулирования неба над РФ, Беларусью и Крымом, а также акватории Черного и Азовского морей.

Также он сообщил, что РФ с самолетов дальней и стратегической авиации обстреливает Украину крылатыми ракетами разных типов.

Он рассказал, что в небе находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22. Игнат отметил, что за сутки российские военные делают 200 вылетов, а с начала полномасштабной войны зафиксировано более 38 тыс. самолетовылетов.