Французский TotalEnergies подозревают в поставках топлива для авиации оккупантов – СМИ

По данным издания, компания официально осудила вторжение России в Украину и нынешнее присутствие в РФ объясняет необходимостью экспорта газа оттуда в страны Европы.

Однако журналисты обнаружили, что топливная компания вместе со своим местным партнером "Новатэк" управляет месторождением газа, произведенный из которого керосин используется для заправки российских боевых самолетов, участвующих в войне на Украине.

Le Monde смогла проследить цепочку поставок, которая ведет от газового месторождения Термокарстовое в Сибири до двух военных авиабаз, Морозовская и Мальчево, в каждой из которых размещена эскадрилья многоцелевых боевых самолетов. Эти отряды обвиняются Amnesty International в нанесении ударов по гражданскому населению, в частности, в обстреле Мариупольского театра 16 марта 2022 года, в результате которого погибло около 600 человек.

В комментарии газете TotalEnergies заявили, что "не участвует в принятии решений по реализации конденсата". В свою очередь, издание высказывает сомнение в том, что компания не имеет возможности блокировать определенные решения россиян.