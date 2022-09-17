В Сумской ОВА сообщили об обстрелах области оккупантами: били из минометов, пулеметов и артиллерии

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
"Середино-Будская община: с 15.30 россияне били из минометов и ствольной артиллерии – 12 прилетов, – написал руководитель ОВА. – Хотинская община: после 18.30 былb три пулеметные очереди из КПВТ, а в 20.00 был артобстрел общины – восемь прилетов".
По словам Живицкого, в результате обстрелов оккупантами Сумской области никто не пострадал.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.