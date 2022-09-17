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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сумской ОВА сообщили об обстрелах области оккупантами: били из минометов, пулеметов и артиллерии

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Россияне обстреляли из минометов территорию Середино-Будской общины, рассказал Живицкий
Россияне обстреляли из минометов территорию Середино-Будской общины, рассказал Живицкий
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram (иллюстративное)

Российские оккупационные войска 16 сентября обстреляли территорию двух общин Сумской области (по состоянию на 21.00) – Середино-Будской и Хотинской.

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Середино-Будская община: с 15.30 россияне били из минометов и ствольной артиллерии – 12 прилетов, – написал руководитель ОВА. – Хотинская община: после 18.30 былb три пулеметные очереди из КПВТ, а в 20.00 был артобстрел общины – восемь прилетов".

По словам Живицкого, в результате обстрелов оккупантами Сумской области никто не пострадал.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid025s73Xvd4n9NWxSssYQiQ7hM6p443J79F1GfaCZerFtGDYK5ji9AGj4aSEqxK1gtul

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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