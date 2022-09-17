В Сумской ОВА сообщили об обстрелах области оккупантами: били из минометов, пулеметов и артиллерии

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Середино-Будская община: с 15.30 россияне били из минометов и ствольной артиллерии – 12 прилетов, – написал руководитель ОВА. – Хотинская община: после 18.30 былb три пулеметные очереди из КПВТ, а в 20.00 был артобстрел общины – восемь прилетов".

По словам Живицкого, в результате обстрелов оккупантами Сумской области никто не пострадал.

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