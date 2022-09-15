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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После ночной тишины российские войска возобновили обстрелы Сумской области, пострадало пять общин – ОВА

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После обстрелов оккупантами в Середино-Будской общине отсутствует свет, отметил Живицкий
После обстрелов оккупантами в Середино-Будской общине отсутствует свет, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска 15 сентября обстреляли территорию пяти общин в Сумской области – Великописаревской, Белопольской, Краснопольской, Шалыгинской и Середино-Будской (по состоянию на 22.00).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Великописаревская община: после 11.00 россияне били из минометов 120 мм – пять мин, и из ствольной артиллерии  10 снарядов. Белопольская община: после 14.00 произошел обстрел из миномета и САУ – восемь прилетов. Краснопольская община: после обеда было два обстрела, всего 29 мин", – написал руководитель ОВА.

Кроме того, около 16.00 оккупанты из минометов обстреляли Шалыгинскую общину – 12 прилетов, добавил Живицкий.

"Середино-Будская община: в 16.30 был минометный обстрел – 11 прилетов (вероятно, из миномета 120 мм). Около 21.00 – еще 16 прилетов, – подчеркнул глава Сумской ОВА. – По предварительной информации, повреждена электрическая подстанция, свет в городе отсутствует".

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid027QSMoEiWWSnePDCYV3QNBPsB5sVmCr7t2xqtUD4oZ4LPGKXiprzxvQ7Qc43YkQWHl

Живицкий отмечал утром в Facebook, что в ночь на 15 сентября оккупанты не совершали обстрелов по территории области.

"Ночь прошла тихо", – указал он.

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid0pb5jyDBKEi3Geo1kCCFXZFvdYerPWpnoJ5d2cenUXp6vso6QyBEvwoTGGxG8Cfq2l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты, Краснополье
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