Оккупанты в очередной раз обстреляли из РФ территорию Сумской области, прилеты зафиксировали в пяти общинах – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, оккупанты после 9.00 из артиллерии ударили по территории Николаевской сельской общины – зафиксировано три прилета.

"Краснопольская община: в 11.00 враг совершил минометный обстрел – четыре прилета. В полдень россияне били из артиллерии – 13 прилетов. А в 15.00 в результате обстрела из минометов (шесть прилетов) занялась стерня на поле площадью около 2 га, – написал Живицкий. – Середино-Будская община: после 14.00 начались обстрелы: два прилета (миномет, 120 мм) и обстрел из АГС – 15 прилетов. 16 прилетов из САУ. В результате обстрела поврежден частный жилой дом, окна соседнего дома. Повреждена электросеть, разбиты огороды у людей и автомобиль".

По Великописаревской общине оккупанты совершили артобстрел после 14.00 – пять прилетов, отметил глава Сумской ОВА. А на территорию Эсманьской общины в 15.20 со стороны РФ прилетело четыре мины, добавил Живицкий.

"К счастью, предварительно – без человеческих потерь", – резюмировал он.

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