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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в очередной раз обстреляли из РФ территорию Сумской области, прилеты зафиксировали в пяти общинах – ОВА

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Середино-Будскую общину россияне обстреляли из минометов, АГС и САУ, отметил Живицкий
Середино-Будскую общину россияне обстреляли из минометов, АГС и САУ, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупанты в течении суток 10 сентября обстреляли пять общин в Сумской области – Николаевскую сельскую, Краснопольскую, Середино-Будскую, Великописаревскую и Эсманьскую (по состоянию на 21.30).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, оккупанты после 9.00 из артиллерии ударили по территории Николаевской сельской общины – зафиксировано три прилета.

"Краснопольская община: в 11.00 враг совершил минометный обстрел – четыре прилета. В полдень россияне били из артиллерии – 13 прилетов. А в 15.00 в результате обстрела из минометов (шесть прилетов) занялась стерня на поле площадью около 2 га, – написал Живицкий. – Середино-Будская община: после 14.00 начались обстрелы: два прилета (миномет, 120 мм) и обстрел из АГС – 15 прилетов. 16 прилетов из САУ. В результате обстрела поврежден частный жилой дом, окна соседнего дома. Повреждена электросеть, разбиты огороды у людей и автомобиль".

По Великописаревской общине оккупанты совершили артобстрел после 14.00 – пять прилетов, отметил глава Сумской ОВА. А на территорию Эсманьской общины в 15.20 со стороны РФ прилетело четыре мины, добавил Живицкий.

"К счастью, предварительно – без человеческих потерь", – резюмировал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid02R62Z75bRnei5EadeMqGXpLtkUKWMbMdHXhSmVCV7rvPNREEg2Hee1Z8WwCxr42R7l

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, автомобиль, миномет, Дмитрий Живицкий, дом, российские оккупанты, Краснополье
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