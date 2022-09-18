Энергетики ДТЭК вместе ВСУ вернули свет для 8 тысяч семей в зоне боевых действий

Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет в кратчайшие сроки, отметили в компании Фото: grids.dtek.com

"Несмотря на постоянную опасность специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" в течение суток вернули свет в пяти населенных пунктах. Снова с электричеством – почти 4 тысячи семей Криворожской, Торецкой, Бахмутской и Славянской общин Донецкой области", – отметили в компании.

Пока без электроснабжения остаются 89 населенных пунктов Донецкой области. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины, подчеркнули в пресс-службе.

В Днепропетровской области 17 сентября днем противник обстрелял два района – Никопольский и Синельниковский. За сутки силами "ДТЭК Днепровские электросети" удалось возобновить работу большинства поврежденных линий, вернув свет в дома почти для 4 тысяч семей.

"Без электроснабжения остается еще около 100 домохозяйств в трех населенных пунктах Покровской и Томаковской общин. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет в кратчайшие сроки", – отметили в компании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)