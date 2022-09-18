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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК вместе ВСУ вернули свет для 8 тысяч семей в зоне боевых действий

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Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет в кратчайшие сроки, отметили в компании
Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет в кратчайшие сроки, отметили в компании
Фото: grids.dtek.com

За прошедшие сутки энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вместе с ВСУ возобновили электроснабжение для 8 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях, которые постоянно страдают от вражеских ракет и артиллерии. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Несмотря на постоянную опасность специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" в течение суток вернули свет в пяти населенных пунктах. Снова с электричеством – почти 4 тысячи семей Криворожской, Торецкой, Бахмутской и Славянской общин Донецкой области", – отметили в компании.

Пока без электроснабжения остаются 89 населенных пунктов Донецкой области. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины, подчеркнули в пресс-службе.

В Днепропетровской области 17 сентября днем противник обстрелял два района – Никопольский и Синельниковский. За сутки силами "ДТЭК Днепровские электросети" удалось возобновить работу большинства поврежденных линий, вернув свет в дома почти для 4 тысяч семей.

"Без электроснабжения остается еще около 100 домохозяйств в трех населенных пунктах Покровской и Томаковской общин. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет в кратчайшие сроки", – отметили в компании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: Донецкая область, энергетика, электричество, Днепропетровская область, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, ВСУ, обстрелы, война России против Украины
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