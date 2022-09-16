Энергетики ДТЭК Ахметова вместе с ВСУ вернули свет для 30 тысяч семей

"Больше всего обновлений вчера удалось выполнить в Славянской общине – здесь энергетики вернули свет для более чем 24 тысяч семей. Еще более 3 тысяч домов снова со светом в Торецкой общине. Кроме того, с разрешения военных энергетикам вчера также удалось поработать в Авдеевской, Марьинской и Константиновской общинах", – сообщили в компании.
Энергетикам ДТЭК удалось возобновить электроснабжение в шести населенных пунктах Днепропетровской области, обесточенных из-за боевых действий. Со светом снова 2056 семей в Никопольском и Криворожском районах.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.