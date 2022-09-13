В "Укрэнерго" рассказали о сотрудниках подстанции, погибших от российского удара по Харьковской области

"Это было их дежурство, и они были на рабочих местах. Все полгода войны они безотказно выполняли свои обязанности, поддерживая работу подстанции, от которой зависело энергопитание нескольких регионов Украины и сотен тысяч человек", – говорится в сообщении.
Светлана Курилович 30 лет проработала на подстанции: сначала – электромонтером, последние годы – диспетчером. "Мы запомним ее опытным, ответственным и целеустремленным человеком, у которого всегда была улыбка на лице", – пообещали в "Укрэнерго". У нее осталась 23-летняя дочь.
26-летний Александр Холодный пришел на подстанцию два года назад, получив диплом бакалавра в Харьковском политехническом университете.
"Молодой энергичный человек с жаждой практических знаний. Уже работая электромонтером, защитил диплом магистра. Внимательный к деталям, всегда стремился узнать больше, отличный молодой специалист", – рассказали в компании.
В "Укрэнерго" пообещали помочь родственникам погибших финансово и предоставить "всестороннюю поддержку компании".
"Несмотря на нашу боль, мы продолжаем работать. Восстановление варварски поврежденной гражданской энергетической инфраструктуры продолжается. Террористы нас не запугают", – написали в сообщении.
По данным министра энергетики Германа Галущенко, во время ракетных ударов РФ 11 сентября погибли четыре энергетика, трое раненых.
Вечером 11 сентября в ряде областей Украины начались перебои со светом и водоснабжением. О проблемах сообщали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Причиной стали ракетные удары оккупантов по объектам украинской инфраструктуры под Харьковом.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне нанесли ракетные удары по Харьковской ТЭЦ-5. Министр энергетики сообщал, что оккупанты обстреляли Змиевскую ТЭС и три подстанции высокого напряжения.
Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что полностью были обесточены Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская и Сумская.
Позже заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях на 100% возобновлено электроснабжение.
12 сентября Россия снова обстреляла Харьков, были выведены из строя объекты критической инфраструктуры, в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение. Перебои со светом продолжились и 13 сентября. Вечером 13 сентября в "Укрэнерго" сообщили, что ремонтные бригады уже возобновили работу двух магистральных линий, питающих Харьков и Харьковскую область. Работы на других линиях продолжаются.