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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В "Укрэнерго" рассказали о сотрудниках подстанции, погибших от российского удара по Харьковской области

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Россияне 11 сентября ударили по гражданской энергетической инфраструктуре
Россияне 11 сентября ударили по гражданской энергетической инфраструктуре
Фото: EPA

От ракетного удара по подстанции "Укрэнерго" в Харьковской области 11 сентября погибли сотрудники компании – диспетчер Светлана Курилович и Александр Холодный. Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook 13 сентября.

"Это было их дежурство, и они были на рабочих местах. Все полгода войны они безотказно выполняли свои обязанности, поддерживая работу подстанции, от которой зависело энергопитание нескольких регионов Украины и сотен тысяч человек", – говорится в сообщении.

Светлана Курилович 30 лет проработала на подстанции: сначала – электромонтером, последние годы – диспетчером. "Мы запомним ее опытным, ответственным и целеустремленным человеком, у которого всегда была улыбка на лице", – пообещали в "Укрэнерго". У нее осталась 23-летняя дочь. 

26-летний Александр Холодный пришел на подстанцию два года назад, получив диплом бакалавра в Харьковском политехническом университете.

"Молодой энергичный человек с жаждой практических знаний. Уже работая электромонтером, защитил диплом магистра. Внимательный к деталям, всегда стремился узнать больше, отличный молодой специалист", – рассказали в компании.

В "Укрэнерго" пообещали помочь родственникам погибших финансово и предоставить "всестороннюю поддержку компании".

"Несмотря на нашу боль, мы продолжаем работать. Восстановление варварски поврежденной гражданской энергетической инфраструктуры продолжается. Террористы нас не запугают", – написали в сообщении.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid055tenJW8WRBR4NEtfuEbpiYjTDeMbyZ8uBTBSoz5SgBDwzSMDSdCXqd6DT716jkkl

По данным министра энергетики Германа Галущенко, во время ракетных ударов РФ 11 сентября погибли четыре энергетика, трое раненых.

Контекст:

Вечером 11 сентября в ряде областей Украины начались перебои со светом и водоснабжением. О проблемах сообщали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Причиной стали ракетные удары оккупантов по объектам украинской инфраструктуры под Харьковом.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне нанесли ракетные удары по Харьковской ТЭЦ-5. Министр энергетики сообщал, что оккупанты обстреляли Змиевскую ТЭС и три подстанции высокого напряжения

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что полностью были обесточены Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская и Сумская.

Позже заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в СумскойДнепропетровской и Полтавской областях на 100% возобновлено электроснабжение.

12 сентября Россия снова обстреляла Харьков, были выведены из строя объекты критической инфраструктуры, в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение. Перебои со светом продолжились и 13 сентября. Вечером 13 сентября в "Укрэнерго" сообщили, что ремонтные бригады уже возобновили работу двух магистральных линий, питающих Харьков и Харьковскую область. Работы на других линиях продолжаются.

Теги: энергетика, Укрэнерго, электричество, Харьковская область, электроснабжение, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, погибшие
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