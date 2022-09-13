В "Укрэнерго" рассказали о сотрудниках подстанции, погибших от российского удара по Харьковской области

"Это было их дежурство, и они были на рабочих местах. Все полгода войны они безотказно выполняли свои обязанности, поддерживая работу подстанции, от которой зависело энергопитание нескольких регионов Украины и сотен тысяч человек", – говорится в сообщении.

Светлана Курилович 30 лет проработала на подстанции: сначала – электромонтером, последние годы – диспетчером. "Мы запомним ее опытным, ответственным и целеустремленным человеком, у которого всегда была улыбка на лице", – пообещали в "Укрэнерго". У нее осталась 23-летняя дочь.

26-летний Александр Холодный пришел на подстанцию два года назад, получив диплом бакалавра в Харьковском политехническом университете.

"Молодой энергичный человек с жаждой практических знаний. Уже работая электромонтером, защитил диплом магистра. Внимательный к деталям, всегда стремился узнать больше, отличный молодой специалист", – рассказали в компании.

В "Укрэнерго" пообещали помочь родственникам погибших финансово и предоставить "всестороннюю поддержку компании".

"Несмотря на нашу боль, мы продолжаем работать. Восстановление варварски поврежденной гражданской энергетической инфраструктуры продолжается. Террористы нас не запугают", – написали в сообщении.

По данным министра энергетики Германа Галущенко, во время ракетных ударов РФ 11 сентября погибли четыре энергетика, трое раненых.