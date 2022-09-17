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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики вернули свет для еще 10 тысяч семей в Донецкой области – ДТЭК

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Сейчас без электроснабжения остается 92 населенных пункта области
Сейчас без электроснабжения остается 92 населенных пункта области
Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

За минувшие сутки энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в 10 тысяч домов Донецкой области, сообщили в Facebook компании 17 сентября.

"Энергетикам удалось возобновить электроснабжение для 7700 семей в Константиновской общине. Снова получают свет еще более 400 семей в Торецкой и более 1200 – в Марьинской общинах. Аварийные бригады начинают восстановительные работы, как только это становится возможным, чтобы поддержать жителей области в этой тяжелой ситуации", – сказано в сообщении.

Сейчас без электроснабжения остается 92 населенных пункта области.

"Самыми сложными направлениями остаются авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское, славянское. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/dtekdem/posts/pfbid0G4v5re52tS5VDMMVuHSBQ161EhnYmXv2o56aG5CeiBuHAYdsVfdS5djPdPHdy8p6l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: Донецкая область, война, энергетика, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, обстрелы, война России против Украины
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