Энергетики вернули свет для еще 10 тысяч семей в Донецкой области – ДТЭК

"Энергетикам удалось возобновить электроснабжение для 7700 семей в Константиновской общине. Снова получают свет еще более 400 семей в Торецкой и более 1200 – в Марьинской общинах. Аварийные бригады начинают восстановительные работы, как только это становится возможным, чтобы поддержать жителей области в этой тяжелой ситуации", – сказано в сообщении.

Сейчас без электроснабжения остается 92 населенных пункта области.

"Самыми сложными направлениями остаются авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское, славянское. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

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