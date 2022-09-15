Зеленский: Нам нужны резервы по энергии, теплу и водоснабжению. Государство-террорист может прибегнуть к новым подлостям

"В Харькове я провел совещание по энергетической ситуации в городе и области. Мы учитываем, что государство-террорист может прибегнуть к любым новым подлостям. Всем уровням украинской власти – как центральной, так и местной, спасательным службам, энергетикам, транспортникам – поставлена задача подготовиться к любым сценариям. Нужны резервы по энергии, по теплу, по водоснабжению – на все возможные случаи", – подчеркнул глава государства.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, на совещании Зеленский призвал как можно скорее возобновить электроснабжение на территориях, освобожденных от российских оккупантов.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что работа ремонтных бригад в значительной степени зависит от темпов разминирования территорий. Учитывая это, президент распорядился обеспечить работу большего количества бригад энергетиков и работников ГСЧС.

Также на совещании обсуждался вопрос функционирования ТЭЦ и ТЭС в Харьковской области.