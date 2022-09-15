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Зеленский: Нам нужны резервы по энергии, теплу и водоснабжению. Государство-террорист может прибегнуть к новым подлостям

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Зеленский: Всем уровням украинской власти поставлена задача подготовиться к любым сценариям
Зеленский: Всем уровням украинской власти поставлена задача подготовиться к любым сценариям
Фото: ЕРА

Россия может совершить новые "подлости", чтобы ухудшить энергетическую ситуацию в Украине. Об этом в своем обращении, опубликованном Офисом президента ночью 15 сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"В Харькове я провел совещание по энергетической ситуации в городе и области. Мы учитываем, что государство-террорист может прибегнуть к любым новым подлостям. Всем уровням украинской власти – как центральной, так и местной, спасательным службам, энергетикам, транспортникам – поставлена задача подготовиться к любым сценариям. Нужны резервы по энергии, по теплу, по водоснабжению – на все возможные случаи", – подчеркнул глава государства.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, на совещании Зеленский призвал как можно скорее возобновить электроснабжение на территориях, освобожденных от российских оккупантов.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что работа ремонтных бригад в значительной степени зависит от темпов разминирования территорий. Учитывая это, президент распорядился обеспечить работу большего количества бригад энергетиков и работников ГСЧС.

Также на совещании обсуждался вопрос функционирования ТЭЦ и ТЭС в Харьковской области.

Контекст:

Вечером 11 сентября в ряде областей Украины начались перебои со светом и водоснабжением. О проблемах сообщали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Как позже проинформировали местные власти, причиной стали ракетные удары оккупантов по объектам украинской инфраструктуры под Харьковом.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне нанесли ракетные удары по Харьковской ТЭЦ-5.

Зеленский позже уточнил, что полностью были обесточены Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская, Сумская.

Позже заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко проинформировал, что в СумскойДнепропетровской и Полтавской областях на 100% возобновлено электроснабжение.

13 сентября в результате обстрелов со стороны российских оккупантов в Харькове и Харьковской области вновь отключалось электричество.

Теги: Россия, Украина, Харьков, ГСЧС, энергетика, водоснабжение, Харьковская область, ТЭС, электроснабжение, ТЭЦ, Владимир Зеленский, обстрелы, ракеты, инфраструктура
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