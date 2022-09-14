Посол США об украинских энергетиках: Их героические усилия по сохранению поставок электроэнергии и воды чрезвычайны

"Обсудили с министром энергетики Галущенко героические усилия украинских специалистов, возобновивших свет и тепло после российских обстрелов критической инфраструктуры. Их усилия по сохранению поставок электроэнергии и воды, несмотря на трагические потери, чрезвычайны", – написала посол.

Контекст:

Вечером 11 сентября в ряде областей Украины начались перебои со светом и водоснабжением. О проблемах сообщали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Командование "Восток" Воздушных сил ВСУ сообщило, что РФ выпустила по Украине 11 крылатых ракет, девять из них ВСУ сбили. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что полностью обесточена Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская, Сумская. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что электроснабжение пропало после того, как россияне двумя крылатыми ракетами попали по критической инфраструктуре под Харьковом.

Энергетики ДТЭК вечером в тот же день сообщили, что полностью возобновили электроснабжение в Днепропетровской области. В компании Рината Ахметова отметили, что в результате вражеских обстрелов вечером 11 сентября в Днепропетровской области без света осталось около 40 тыс. семей в нескольких районах области.

Позже Тимошенко заявил, что в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях на 100% возобновлено электроснабжение. В Харькове электричество начали возвращать также 11 сентября, но РФ обстреляла инфраструктуру области снова, из-за этого 12-го, а также 13 сентября электроснабжение снова прерывалось.