В Украине создадут координационный штаб для быстрого реагирования на проявления российского террора – Зеленский

Зеленский поблагодарил спасателей, боровшихся с последствиями ракетных ударов российских оккупантов по энергетическим объектам Украины Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Об этом глава государства сказал 12 сентября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Энергообеспечение Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской областей и города Харькова удалось восстановить. Но сегодня – новые удары по энергетическим объектам. Новые отключения в Харькове. И должны осознавать, что подлости российских террористов нет предела – они будут пытаться сделать системной и такую форму террора", – сказал Зеленский.

Он рассказал, что по его поручению премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел сегодня совещание с Минэнерго, Минрегионом, Минфином и "Нафтогазом".

"Будет создан координационный штаб для быстрого реагирования на подобные проявления российского террора. Также будут выделены средства на восстановление поврежденных объектов и помощь деоккупированным территориям", – отметил президент Украины.

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