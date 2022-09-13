В Украине создадут координационный штаб для быстрого реагирования на проявления российского террора – Зеленский

Об этом глава государства сказал 12 сентября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.
"Энергообеспечение Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской областей и города Харькова удалось восстановить. Но сегодня – новые удары по энергетическим объектам. Новые отключения в Харькове. И должны осознавать, что подлости российских террористов нет предела – они будут пытаться сделать системной и такую форму террора", – сказал Зеленский.
Он рассказал, что по его поручению премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел сегодня совещание с Минэнерго, Минрегионом, Минфином и "Нафтогазом".
"Будет создан координационный штаб для быстрого реагирования на подобные проявления российского террора. Также будут выделены средства на восстановление поврежденных объектов и помощь деоккупированным территориям", – отметил президент Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вечером 11 сентября в ряде областей Украины начались перебои со светом и водоснабжением. О проблемах сообщали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Как позже сообщили местные власти, причиной стали ракетные удары оккупантов по объектам украинской инфраструктуры под Харьковом.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что россияне нанесли ракетные удары по Харьковской ТЭЦ-5.
Начальник следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов 12 сентября сообщил, что оккупанты били по городу ракетами класса "воздух – земля" Х-101.
12 сентября Россия снова обстреляла Харьков, произошло попадание в одну из магистралей в Киевском районе города. В Харькове возникло нескольких пожаров после обстрела.